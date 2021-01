Morgen is er zowaar kans op, jawel, een laagje sneeuw

Krijgen we morgen dan toch even een sneeuwlandschap te bewonderen in Vlaanderen? De kans is zeker bestaande, er wordt neerslag voorspeld en de temperatuur schommelt rond het vriespunt. Als het sneeuwt, zal dat wit tapijt helaas wel niet lang blijven liggen.

Vandaag ishet zwaarbewolkt en overwegend droog. Op de Ardense hoogten blijft de (aanvriezende) mist wellicht hardnekkig. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Ardennen en +4 graden aan de kust. Dat meldt het KMI.

Nachtelijke sneeuw

Vanavond vallen er in het noordwesten reeds buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel, in de Ardennen valt er sneeuw. ’s Nachts trekt er een neerslagzone over het land en moet men ook in het centrum rekening houden met smeltende sneeuw of tijdelijke sneeuw. Morgenochtend kan er in dus hier en daar een dun sneeuwlaagje voorkomen. De temperaturen liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen, rond het vriespunt in het centrum en +2 graden aan zee.

Overdag wordt het zwaarbewolkt met regen in het noordwesten en sneeuw in Hoog-België. In het centrum valt er ’s ochtends smeltende sneeuw of sneeuw. Maxima tussen -2 graden in Hoog België en +5 graden aan zee. Donderdagnacht nog een aantal (winterse) buien, al wordt het geleidelijk aan droger.

Zachter weekend

Ook vrijdag blijft het zwaarbewolkt met vooral in het noordoosten kans op neerslag. De maxima schommelen van -1 graad in de Hoge Venen tot +5 graden aan de kust.

Het weekend wordt droger, met temperaturen die net boven het vriespunt uitkomen. Begin volgende week wordt het dan zachter met lichtjes hogere temperaturen. Woensdag zou een actieve storing ons land doorkruisen met kans op intense regenbuien.