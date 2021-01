Meer dan honderd mensen mogelijk besmet met hepatitis of hiv na onderzoek in Antwerps ziekenhuis

Ruim honderd mensen hebben bij een inwendig onderzoek in het Sint-Vincentiusonderzoek mogelijk een besmetting met een virus of bacterie opgelopen wegens een desinfectiefout van een endoscopietoestel. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt VRT NWS. De kans op besmetting is wel bijzonder laag, klinkt het.

Ongeveer 110 mensen kregen die tussen 16 en 29 oktober vorig jaar een inwendig onderzoek ondergingen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen hebben de voorbije dagen een brief van het ziekenhuis in de bus gekregen. Daarin staat dat de endoscoop (een flexibele slang die via de anus in de darmen of via de mond in de maag en luchtwegen wordt ingebracht) die werd gebruikt tijdens hun maag-, darm- of longonderzoek niet voldoende was ontsmet en dat ze mogelijk een infectieziekte hebben opgelopen.

Volgens hoofdarts Kristiaan Deckers van de GZA-ziekenhuizen ligt de oorzaak bij de firma verantwoordelijk voor het onderhoud. In de brief die het ziekenhuis naar de patiënten stuurde wordt verwezen naar de firma Cantel.

“Bij een gepland onderhoud van het toestel dat we gebruiken om de buizen voor zulke inwendige onderzoeken te desinfecteren, is door de technicus van de betrokken firma een fout gemaakt”, zegt hoofdgeneesheer Kristiaan Deckers aan VRT NWS. “Hij heeft de aansluiting van twee slangen op het toestel omgewisseld. Hierdoor zijn we niet zeker van de kwaliteit van de ontsmetting van onze buizen of scopen, of toch niet van het niveau van desinfectie dat we wensen te halen.” Het Laatste Nieuws schrijft dat het toestel volgens de arts zo’n twee weken niet optimaal zou hebben gefunctioneerd.

Hepatitis of hiv

“Het gaat vooral om mensen die een gastroscopie ondergingen (een onderzoek via de slokdarm, nvdr) en in mindere mate om mensen die een coloscopie ondergingen (een onderzoek via de darmen, nvdr) of een bronchoscopie ondergingen (een onderzoek via de luchtwegen, nvdr)”, zegt Deckers aan VRT NWS.

“Bij de mensen die een coloscopie ondergingen, ligt het risico iets hoger. Toch blijft dat in absolute getallen klein want behalve ontsmetten, reinigen we die toestellen ook grondig. Dat gebeurt los van het ontsmettingsapparaat waarbij de fout is gebeurd.” De kans op overdacht van een infectieziekte is volgens het ziekenhuis erg klein, maar het wil geen risico’s nemen. Daarom nodigden ze elke betrokken patiënt uit voor een bloedonderzoek. “We willen het bloed van de betrokken patiënten op een aantal virale infecties controleren, zeker hiv (het virus dat aids veroorzaakt, red.) en ook hepatitis”, klinkt het. “Beide zijn weinig waarschijnlijk. Voor een infectie met hiv moet een grote hoeveelheid weefsel van de ene patiënt op de andere overgaan. De patiënten met hepatitis zijn gekend, dus bij hen nemen we sowieso al voorzorgsmaatregelen.”