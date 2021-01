Goede voornemens op het werk? Zo hou je ze dit jaar wel vol

We kunnen 2020 eindelijk achter ons laten en vooruitblikken naar al wat 2021 te bieden heeft. Net zoals 365 dagen geleden starten we ook dit jaar met goede voornemens voor onze job, maar de vraag is of we ze dit jaar wel kunnen volhouden. De volgende drie tips helpen je al een heel eind op weg.

Hou het binnen de perken

De eerste goede raad op weg naar succesvol volgehouden voornemers is even eenvoudig als uitdagend: maak er geen mission impossible van. Vaak zijn mensen aan het begin van een jaar ongelooflijk ambitieus en enthousiast waardoor ze volkomen onrealistische doelen stellen. Dat maakt het natuurlijk moeilijker om er aan te beginnen en een grote opgave om ze vol te houden. «Maak een behapbaar brokje van je voornemen», zoals psycholoog Carien Karsten het verwoordt in De Volkskrant.

Mensen die op zoek zijn naar specifieke grenzen van wat mogelijk is, kunnen zich de volgende vraag stellen. Wat kan ik nu doen? Begin met kleine gebaren. Ga 25 minuten lopen, neem ‘s middags een slaatje in plaats van een broodje of sta een kwartier vroeger op. Zo hou je alles overzichtelijk en blijf je gemotiveerd.

Vriend gezocht

Eentje is geentje, dus is het makkelijker om je goede voornemens vol te houden als je samen met iemand anders dezelfde doelen vooropstelt. Die persoon kan je ook scherp houden als je in je oude gewoontes dreigt te vervallen. Wil je bijvoorbeeld voortaan iets vroeger thuis zijn? Spreek dan met je collega een uur af waarop je allebei beneden in de hal klaar moet staan. Zo ben je ‘s morgens misschien extra gemotiveerd om niet te lang bij de koffiemachine te blijven staan, maar sneller in die mailbox te duiken.

Begin bij jezelf

De beste motivator is en blijft nog steeds jezelf. Om je dus de meeste kans te geven om je goede voornemens tot een goed einde te brengen, moet je zorgen voor intrinsieke motivatie. Het heeft niet veel zin om elke dag je best te doen voor iets waarvan je het nut niet inziet. Plan je van meer te sporten? Schrijf je dan in voor een loopwedstrijd in het najaar. Wil je vroeger thuis zijn? Haal dan alle ingrediënten in huis om op een afgesproken dag eens uitgebreid met je partner te koken.

«De meeste goede voornemens op werk houden verband met je privéleven», voegt Karsten daar nog aan toe. De twee zijn met elkaar verweven. Als je komend jaar iets in je professionele leven wil veranderen, dan mogen je persoonlijke ambities

niet achterblijven.