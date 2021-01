«De toekomst van de mobiliteit vormgeven geeft enorm veel voldoening»

1. Welke functie vervul je bij TUC RAIL?

«Ik ben een CAD-designer, wat erop neerkomt dat ik in samenwerking met onze ingenieurs technische tekeningen opstel. Die 3D-ontwerpen illustreren onze visie en worden dan gebruikt in tal van grote investeringsprojecten, zoals de elektrificatie van het Belgische spoornet, maar ook de Liefkenshoektunnel voor goederenverkeer en het toekomstige tramnet in de Letse hoofdstad Riga. Het is niet alleen buitengewoon interessant als technicus, je tekent mee de mobiliteit van de toekomst uit, wat enorm veel voldoening geeft.»

2. Hoe kwam je bij TUC RAIL terecht?

«Heel toevallig, eigenlijk. Eind 2018 kwam ik op straat een oud-collega van Infrabel tegen, die al voor TUC RAIL werkte en me vol enthousiasme aanraadde om ook eens te solliciteren. Enkele maanden later kon ik er beginnen en ik heb het me nog geen seconde beklaagd. TUC RAIL is trouwens niet enkel op zoek naar technische profielen, er zijn in heel wat verschillende domeinen jobaanbiedingen te vinden.»

3.Wat voor werkgever is TUC RAIL?

«We zijn verkozen tot Top Employer 2020, wat terecht wijst op een sterke reputatie. Je werkt voor de grootste infrastructuurbeheerder van het land en je tekent mee de mobiliteit van de toekomst uit. Naast de vele prestigieuze projecten, waarin je jezelf volledig kan ontplooien, hecht TUC RAIL veel belang aan het welzijn van de werknemers. De coronacrisis maakt een goeie werksfeer er niet gemakkelijk op, maar desondanks doet TUC RAIL er alles aan om ons te ondersteunen. Alles is goed geregeld en zolang je werk goed gedaan is, krijg je ook heel wat vrijheid om zelf je uren te kiezen.»