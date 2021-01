Vrouw geeft baby opzettelijk ‘problematische’ naam: “Dit is kindermishandeling!”

Een moeder in spe is onder vuur komen te liggen nadat bekend raakte welke naam ze haar zoon wil geven. Toch is ze niet van plan om van gedacht te veranderen. Ze wil haar zoon er immers een “wijze les” mee geven.

Het tafereel werd op Reddit in de groep gegooid door de zus van de vrouw. “Mijn zus is zeven maanden zwanger en wil haar zoon Adolph noemen”, begint ze haar verhaal. Bedenkelijk, want hij wordt dan al te makkelijk geassocieerd met Hitler. “Ze geeft hem opzettelijk een ‘problematische’ naam zodat hij kan ervaren wat andere kinderen met een minder bevoorrechte achtergrond moeten doorstaan”, schrijft ze.

Kansarme mensen helpen

De vrouw smeekte haar zus om een andere naam te kiezen, maar tevergeefs. “Ik waardeer het feit dat je zoveel inzit met mijn baby, maar als ouder ben ik van mening dat ik iets moet doen in deze verdeelde wereld. Blanke ouders kunnen niet blijven toekijken hoe hun kinderen alle kansen wegnemen van diegenen die ze meer nodig hebben. De kans bestaat dat hij met zo’n naam minder makkelijk aan een job geraakt, maar misschien staan werkgevers er dan even stil bij en krijgen sollicitanten met een migratieachtergrond meer kansen. Mijn zoon zal er zelf ook beter door worden”, antwoordde de moeder in spe aan haar zus.

Verbolgen reacties

Het bericht werd fel besproken op Reddit. Heel wat mensen hebben hun bedenkingen bij de naamkeuze. “Dit slaat op niets om eerlijk te zijn”, “Dit is kindermishandeling. Beseft ze wel dat andere kinderen hem elke dag van zijn leven in elkaar gaan slaan door zijn naam?” en “De dag waarop deze jongen oud genoeg is om zijn naam legaal te wijzigen kan er niet snel genoeg zijn”, klinkt het onder meer.