Om DEZE reden neemt de daling van het aantal besmettingen plots af

De afgelopen dagen zagen we flinke dalingen tot 27 procent van het aantal besmettingen met het coronavirus. Vandaag is die daling gezakt tot slechts 14 procent. Viroloog Steven Van Gucht geeft daar twee verklaringen voor.

De afgelopen week werden er gemiddeld 1.582 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 14 procent in vergelijking met de week ervoor. Een stuk minder dus dan de eerdere 27 procent. “Gisteren bedroeg die daling nog 27 procent, maar toen vergeleken we een week met Kerstmis erin met een week zonder extra feestdag. Dat verklaart die plotse afname in de daling”, aldus Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Minder getest

Maar er is nog een andere reden voor die plotse afname, en ook in de komende weken mogen we een minder sterke daling verwachten. “Een deel van de daling wordt verklaard doordat er minder getest werd tijdens het kerstverlof. In de tweede week van de kerstvakantie werden er 25.000 testen per dag uitgevoerd. Dat is 30 procent minder dan de week voor de kerstvakantie toen er nog 38.000 testen per dag uitgevoerd werden. We verwachten voor de komende week dat er opnieuw meer getest zal worden. Het aantal vastgestelde besmettingen zal daardoor waarschijnlijk minder snel beginnen dalen”, klinkt het.

Tegen februari minder dan 75 opnames

De ziekenhuisopnames zijn, in tegenstelling tot de besmettingscijfers, niet afhankelijk van het aantal testen. En daar zien we nog steeds een positieve evolutie. “Vorige week waren er gemiddeld 139 ziekenhuisopnames per dag. Dat is 14 procent minder dan in de eerste week van de kerstvakantie en 24 procent minder dan in de week voor het kerstverlof toen we nog aan 180 ziekenhuisopnames per dag zaten. Als deze trends aanhouden, kunnen we begin februari onder de 75 ziekenhuisopnames per dag uitkomen”, legt hij uit.

Minder overlijdens

Ook het aantal coronapatiënten op intensieve zorgen en het aantal overlijdens blijven dalen. “Er liggen nu 2.227 coronapatiënten in het ziekenhuis waarvan 463 op intensieve zorgen. Dat is opnieuw 9 procent lager dan de week ervoor. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden blijft daarmee traag verder dalen. De overlijdens gaan ook verder in dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 65 overlijdens te betreuren. Dat is 23 procent minder dan de week ervoor”, besluit hij.