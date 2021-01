Huizenprijzen laten sterkste stijging in 15 jaar optekenen

De verkoopprijzen voor huizen in Vlaanderen zijn in 2020 met 5,93 procent gestegen, de grootste stijging sinds 2006. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van makelaarsgroep ERA. Ook de appartementen zagen een grote prijsstijging, in het bijzonder in de kustgemeenten.

Volgens de vastgoedindex, die de transacties van ERA-makelaars in de voorbije 15 jaar analyseert, stegen de prijzen in 2020 met 5,93 procent ten opzichte van 2019. Zo kost een huis in Vlaanderen vandaag gemakkelijk zo’n 15.000 euro meer dan in 2019.

De onderzoekers zien een belangrijke reden voor de prijsstijging in het inhaalmanoeuvre dat zich na de eerste lockdown voltrok. Kandidaat-kopers gingen minder onderhandelen over de prijs en brachten vaker meteen een hoger bod uit: in het eerste kwartaal – grotendeels voor de lockdown – werd gemiddeld 93 procent van de vraagprijs geboden. In het tweede en derde kwartaal steeg dit respectievelijk naar 94,5 procent en 95,4 procent.

Invloed van lockdown

Volgens Sven Damen, professor Vastgoedeconomie en Financiering aan de UAntwerpen, is er sprake van een rush door corona. “Kandidaat-kopers namen duidelijk minder risico om naast hun ’droomhuis’ te grijpen post-lockdown, dus boden ze gemiddeld wat hoger dan voordien. Tijdens de zomermaanden – inclusief september – is dat cijfer zelfs nooit onder de 95 procent gezakt, dat is ongezien in de laatste 15 jaar.”

De prijzen van appartementen stegen met 4,86 procent, aan de kust was dat zelfs 7,01 procent. “Het vastgoed aan onze Belgische kust is duidelijk nog populairder geworden door corona”, zegt ERA Belgium-CEO Johan Krijgsman. “Dat valt voor een deel te verklaren door de vele Belgen die er vorig jaar een tweede verblijf kochten. Het is immers in deze tijden gemakkelijker om even een weekje op-en-af naar de kust te rijden dan naar pakweg Zuid-Frankrijk, Spanje of Italië te reizen. En die stijgende populariteit zet dan op zijn beurt druk op de prijzen van de appartementen in onze kustgemeenten.”

Terras extra belangrijk

Appartementen zonder terras vielen dan weer uit de smaak. In 2020 stond een appartement zonder terras gemiddeld 22 dagen langer te koop dan eentje met terras vergeleken met 2019. Dat jaar was dat nog omgekeerd. Toen verkochten terrasloze appartementen gemiddeld nog drie dagen sneller. Bovendien werd voor een appartement met een terras minder over de prijs onderhandeld en dus meteen hoger geboden.