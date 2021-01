Gokjes wagen vanuit uw luie stoel

De mensheid als ras is gek op spelletjes, niet alleen wij overigens, maar diverse soorten en rassen op onze mooie aardbol spelen graag. Wij als mens staan echter boven de rest aan intelligentie, wat heeft geleid tot een upgrade van het spel en dat is gokken. Een gokje wagen op een uitkomst van een bepaalde bezigheid of evenement is een van de oudste bezigheden die wij als ras kennen, waar winaars veel kunnen winnen en verliezers veel kunnen verliezen.

Nu we wat meer tijd thuis moeten doorbrengen door het coronavirus, om onze gezondheid niet in gevaar te brengen, is er een duidelijke opmars van het online casino het afgelopen jaar, of althans, sinds de start van de epidemie.

De luie stoel

Niet alleen het spelen van spellen en het wagen van een gokje is een typische eigenschap van de mens als ras, maar ook de mogelijkheid om dingen te willen doen, zonder te veel moeite ervoor te hoeven doen. Nu kunt u dus naar het casino, zonder uw fijne luie stoel te verlaten en dat zal veel mensen in het goede keelgat geschoten zijn. Geen wonder dat het online casinos aan het veroveren is met meer dan een paar casino’s, die her en der uit de digitale grond schieten. Daarnaast zijn er diverse sites die voor u de status van deze sites qua aanbiedingen en voordelen voor u als speler bij kunnen houden, om het zo voor u een stuk makkelijker te maken.

Online casino’s

Ook hier kenmerkt het type casino, net als in de echte, te bezoeken casino’s de stijl van het bedrijf. Niet elke speler wil dan ook achter een slot machine zitten, waar de ander juist de casino’s ervoor uitzoekt. We zien dan ook verschil in slotmachine, tafel casino’s en live casino’s. De laatste verschilt nog het meeste van de andere twee, met dat er daar echte mensen zitten in “chatrooms”, waar je met echte en tegen echte bezoekers speelt. Net echt, maar wederom vanuit uw eigen stoel in uw eigen kleding.

Niet de enige markt

We zien sinds de uitbraak niet alleen een opmars in de goksites, maar ook een groot aantal webwinkels, welke moeten dienen ter vervanging van de fysieke winkels maken een opmars. Webwinkels van fysieke winkels die het door de pandemie ineens zo goed doen dat de winkels voornamelijk nog maar online verdergaan, omdat de winkeliers minder overheadkosten hebben aan personeel en gas, water en licht.

Voorbeeld voor de casino’s?

Of de casino’s hierdoor op den duur uit het straatbeeld gaan verdwijnen zal nog maar de vraag blijven. De mens wordt graag vermaakt tijdens het stappen in de weekeindes, dus zal een casino altijd een punt van aantrekking zijn, niet omwille van de gokwens, maar ook vanwege het entertainment wat de uitbaters leveren tijdens die gok, het drankje en het plezier van mensen ontmoeten.

Niet alles zal vanuit de luie stoel beter worden. Als de onlinetrend doorzet, zal het plaatsmaken voor andere sociale aspecten van het “winkelen”, welke online nooit de vervanger voor zal kunnen worden.