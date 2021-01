De eerste aflevering van ‘Big Brother’ in 10 tweets

Ruim twintig jaar na de eerste editie in 1999 is Big Brother terug op de Belgische televisie. Geraldine Kemper en Peter Van de Veire verzorgen de presentatie met voor het eerst Belgen en Nederlanders samen in een huis. Gaat dat wel goed? Aflevering 1 in 10 tweets.

Onverwachts werd Big Brother in 1999 een megasucces voor John de Mol. In een tijd dat internet in de kinderschoenen stond en nog niemand van social media had gehoord, werden wildvreemde mensen in een huis vol camera’s gestopt. Het sociaal experiment werd met huivering ontvangen, maar de ganse wereld raakte al snel in de ban. Tachtig andere landen stapten mee met Big Brother in een nieuw televisietijdperk.

Alle ogen, ook die van oud deelnemers, waren gisteravond gericht op de eerste aflevering van Big Brother 2021. Het huis is luxer, de interactie met ‘big brother’ prominenter, Theo is nogal een karakter. De acht deelnemers zijn tot op de haar nauwkeurig gecast, alle types zijn vertegenwoordigd. Ook wordt er veel geanalyseerd in de studio en zijn er direct verborgen opdrachten. Die hards kunnen een 24/7 stream op Videoland volgen.

Big Brother aflevering 1 op Twitter

Het grote verschil met toen: er is nu Twitter. Iedere zucht en scheet levert een mening op een naast trollen blijken er ook nog mensen te zijn die op een normale en gevatte manier commentaar kunnen geven. Samen creëerden ze een allesomvattend overzicht van Big Brother aflevering 1.

Een TV-programma dat stamt uit 1999 waarin mensen zitten opgesloten in een huis, ineens allemaal gekke spelletjes gaan doen en alleen nog maar naar buiten communiceren via een pratend scherm. Het is de lockdown avant la lettre. #BigBrother — Jordi van de Bovenkamp (@JOR_ID) January 4, 2021

Theo wekt bij mij al een beetje irritatie op. Da’s fijn…ik hou daarvan😂#bigbrother pic.twitter.com/EANgFLjs7c — Starbuck (@starbuck68) January 4, 2021

Joey is nu al de positieve smaakmaker van deze #bigbrother pic.twitter.com/vw2b2BURT1 — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) January 4, 2021

Sorry lieve mensen, maar ik irriteer me nu al aan de combinatie Belgen en Nederlanders. Ik denk dat ik snel klaar ben met #bigbrother. 😂 — Roos (@RoestendeRoos) January 4, 2021

Volgens mij heeft Thomas ooit een een rol gehad in Home Alone!#bigbrother pic.twitter.com/00Bw5GSO8N — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) January 4, 2021

Ik vind het concept van #BigBrother oprecht leuk. Maar ze slaan de plank volledig mis door constant over te schakelen naar de presentatoren. Niemand zit te wachten op de saaie gesprekken. Programma uitleggen, prima! Maar verder gewoon kort houden en focussen op de kandidaten. — Fadi فادي (@FadiEsak) January 4, 2021

#BigBrother dat gezemel van die presentatoren hoeft van mij niet.

Het gaat niet om jullie. pic.twitter.com/g7GinlVwJo — Debbie 🎸 (@SweetWhiteWine7) January 4, 2021

Niet echt ‘materiaal’ voor slippertjes zo op het eerste oog. Maar ja, na een paar weken lust je alles 😜 #bigbrother — Wizzkid (@Wizzkidhsum) January 4, 2021