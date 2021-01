BIZAR. Taxichauffeur geeft korting aan klanten die liedje zingen (video)

Een taxichauffeur in het Taiwanese Taipei biedt al acht jaar lang korting op ritten aan in ruil voor het zingen van een liedje. Al zes jaar filmt Tu Ching Liang zijn zingende klanten. “Tot nu toe heb ik 10.000 van die filmpjes”, vertelt hij aan een journalist van de Britse krant The Guardian.

In een stad waar op elke straathoek wel een karaokebar te vinden is en vrijwel iedereen bezeten is van karaoke – zo heeft zelfs de lokale taxi-app een ‘karaoke’-optie tussen voorkeuren als ‘Engelstalige chauffeur’ of ‘toegankelijk voor rolstoelgebruikers – hoeft het niet te verbazen dat er wordt gezongen in de gele taxi van Tu Ching Liang. Wat wel bijzonder is, is dat het zingen je geld bespaart.

Elke klant die in de taxi van de 57-jarige Tu kruipt, kan kiezen om voor de chauffeur te zingen. Als je zingt, krijg je korting, anders niet. Zij die toestemmen om te zingen krijgen een kleine microfoon in de handen geduwd. Op een iPad wordt een karaokeversie gestart van een song op YouTube, waarna de passagiers hun chauffeur mogen vergasten op hun (gebrek aan) zangtalent.

Als de zangprestatie van zijn klant hem bevalt, geeft Tu korting op zijn rit – en soms zelfs een geldprijs. Maar gewoonlijk geven zijn klanten hem een hogere fooi dan wat de rit zelf heeft gekost.

10.000 filmpjes

Op de taxi van Tu staan speakers, waarmee Tu de zangprestaties van zijn klanten aan de buitenwereld kan laten horen. Van tijd tot tijd jaagt hij het karaokegezang van zijn passagiers door zijn externe speakers. Op eigen risico, want de politie kan hem beboeten voor het gebruik van die speakers.

“Ik ben al 27 jaar taxichauffeur en geef sinds een jaar of acht geld als beloning om te zingen”, vertelt Tu. “Ik film mijn zingende klanten al zo’n zes jaar. Zo heb ik al 10.000 video’s opgenomen.” De taxichauffeur is inmiddels een beroemdheid geworden. “Ik ben in tien verschillende landen in tv-shows verschenen”, aldus Tu.

Geüpload naar YouTube

Het idee begon bijna tien jaar geleden als een spelletje, waarbij klanten korting kregen als ze de titel van een song konden raden. In de daaropvolgende jaren evolueerde het spelletje naar een internetfenomeen. Camera’s in de taxi van Tu filmen alle zangprestaties, die geüpload worden naar YouTube. Sommige filmpjes zijn al meer dan 2 miljoen keer bekeken.

Tu beweert dat hij op die manier aan de basis ligt van de zangcarrière van Edward Chen, een Taiwanese acteur die een platencontract aangeboden kreeg nadat hij gezongen had in zijn taxi (zie filmpje hieronder). Zijn droom is om ooit Ed Sheeran als klant te hebben in zijn taxi.