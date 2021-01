Actrice Tanya Roberts sterft 24 uur nadat ze doodverklaard was door haar partner en manager

‘That ‘70s Show-actrice en Bond Girl Tanya Roberts is dan toch overleden, 24 uur nadat haar partner en manager voorbarig de conclusie hadden getrokken dat ze gestorven was.

Zondagnacht bracht TMZ als eerste het nieuws dat Roberts overleden was, maar maandag vernam haar partner Lance O’Brien van het ziekenhuis dat ze toch nog in leven was, zij het in kritieke toestand. Daarop werd een correctie de wereld ingestuurd. Maar zijn geluk was helaas niet van lange duur, de actrice overleed niet veel later. Roberts leed aan een ziekte waardoor haar lever en nieren niet meer degelijk functioneerden.

Kapot van verdriet

Op kerstavond werd Roberts naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze na een wandeling met haar honden thuis in elkaar was gezakt. O’Brien mocht haar zondag kort even zien nadat dokters hem hadden gewaarschuwd dat Roberts snel zou sterven. In een interview met TMZ vertelde O’Brien dat Roberts heel eventjes haar ogen opende en dat ze daarna “vervaagde”. O’Brien was ervan overtuigd dat zijn vriendin overleden was en verliet kapot van verdriet het ziekenhuis, zonder te praten met een dokter. Maar dat was dus te voorbarig.

O’Brien weet niet hoe het misverstand is ontstaan: “Ik belde naar haar manager, Mike Pingel, en vertelde dat ik zonet afscheid had genomen van Tanya”, zegt hij tegen The Sun. Daarop publiceerde Pingel een persbericht waarin stond dat Roberts was overleden. Hij zegt nu dat O’Brien ervan overtuigd was dat Roberts op dat ogenblik dood was. Het ziekenhuis wenst geen commentaar te geven.