Vrouw weigert verlovingsring omdat hij niet duur genoeg is, maar krijgt kritiek: “Hoe ondankbaar kan je zijn!”

Een vrouw die ten huwelijk gevraagd werd door haar vriend was niet tevreden met een verlovingsring van 1.222 euro. Ze liet hem inwisselen voor een ander exemplaar. Heel wat mensen vinden haar reactie ongepast.

Het verhaal doet de ronde op Reddit, waar een Instagramverhaal van de vrouw in kwestie gedeeld werd. Naar verluidt hoopte ze al jarenlang dat haar vriend een huwelijksaanzoek deed. Toen het zover was, deelde ze haar ongenoegen over de verlovingsring op Instagram. “Hij was helemaal niet duur, slechts 1.500 dollar (1.222 euro)”, klonk het. Ze liet een dag na het huwelijksaanzoek een nieuwe ring maken.

Duur voor een ring

Heel wat mensen op Reddit toonden weinig begrip voor de reactie van de vrouw. “Ik vind 1.222 euro erg duur voor een ring”, “Ik zou schrik hebben om zo’n dure ring overal te dragen”, “Tenenkrullend en triestig” en “Hoe ondankbaar kan je zijn!”, klinkt het onder meer in de reacties.