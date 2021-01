Scholen sturen leerlingen die op reis zijn geweest, terug naar huis: “We hebben daar het recht toe”

Leerlingen die tijdens de kerstvakantie (met hun ouders) naar het buitenland geweest zijn en nu naar school komen, kunnen naar huis gestuurd worden. Verschillende directies waarschuwen daarvoor. “We gaan echt alles op alles zetten om zeker de nieuwe variant buiten de muren te houden”, klinkt het onder meer.

Op vakantie gaan is nog steeds toegelaten, maar Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten verplicht in quarantaine. Dat heeft dus ook gevolgen voor kinderen die met hun ouders op vakantie geweest zijn en vanaf vandaag opnieuw naar school moeten. Scholen kunnen hen bijgevolg terug naar huis sturen. “We hebben daar ook het recht toe”, vertelt het CLB in Het Nieuwsblad.

Leerlingen uithoren

Zowat alle ouders kregen de voorbije dagen elektronische nieuwsbrieven waarin de regels rond reizen werden uitgelegd. Er wordt in eerste instantie gerekend op “het gezond verstand en de goodwill van leerlingen én ouders, want er hangt te veel van af”, klinkt het bij verschillende directies. Maar scholen zullen voor de zekerheid aan hun leerlingen vragen of ze op reis zijn geweest naar een rode zone. “Onze leerkrachten hebben de opdracht gekregen dit na te vragen voor ze met de leerlingen van de speelplaats naar de klas gaan”, zegt Ann Dejaegher, directeur GO! Middenschool Ieper in dezelfde krant.

Quarantainelokaal

Als er toch leerlingen zijn die wel degelijk in een rode zone verbleven hebben, worden ze naar huis gestuurd. “We plaatsen de leerling dan in een quarantainelokaal, waarna de ouders worden gecontacteerd en om uitleg wordt gevraagd. We brengen vervolgens ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte”, vertelt Jan Seys, directeur van de middelbare school De Ast in het West-Vlaamse Poperinge.

Nieuwe variant buitenhouden

De strenge controle is nodig om te vermijden dat het coronavirus zich verder verspreidt vanuit de scholen. “We gaan echt alles op alles zetten om zeker de nieuwe variant buiten de muren te houden. De risico’s om de maatregelen rond het reizen nu niet na te leven, zijn immers veel te groot”, klinkt het bij verschillende directies.