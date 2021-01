Porsche laat dankzij tweedehandswagens sterke cijfers optekenen ondanks pandemie

Hoewel de automarkt net als zowat elke andere sector zwaar werd getroffen door de coronacrisis, zijn er ook lichtpuntjes. Zo liet Porsche een sterke stijging in de verkoop van tweedehandswagens optekenen.

Met de economie in het slop zijn er minder mensen die een gloednieuwe auto aanschaffen. De meest voor de hand liggende verklaring is dat door het thuiswerken minder kilometers worden afgelegd, wat de nood aan een nieuwe auto minder dringend maakt. Zo goed als alle merken zagen hun verkoop slinken. Enigszins onverwacht is Porsche de enige autoproducent die positieve cijfers kan voorleggen.

Waarom Porsche?

In huidige tijden hebben we meer tijd om na te denken over kwaliteit en wat we echt willen in tegenstelling tot wat misschien makkelijker lijkt. En het blijft toch de droom van menig autoliefhebber om met een Porsche rond te rijden, wat zich uit in het stijgend aantal Porsche tweedehandswagens die van eigenaar wisselden.

Het afgelopen jaar werd om de 190 minuten een Porsche verkocht, wat extra straf is als je weet dat 70% van de Porsches op onze wegen meer dan 12 jaar oud is.

Fabrieksgarantie

De Duitse autofabrikant zet daar ook op in met zijn Porsche Approved-programma, waarbij modellen die tot 14 jaar oud zijn op meer dan 100 punten worden gecontroleerd, gereviseerd en met vrijwel dezelfde fabrieksgarantie als voor nieuwe modellen worden doorverkocht. De garantie dekt alle onderdelen (met uitzondering van slijtage-onderdelen) en verzekert je zo van kwaliteit en veel zorgeloze kilometers.

Porsche 911

Eén van de meest iconische modellen van de al even iconische producent, is de Porsche 911. Het uiterlijk werd ooit ontworpen door de kleinzoon van Ferdinand Porsche. Bij het zoeken naar een relatief betaalbaar model kom je al gauw bij een type 996 uit, dat tussen 1997 en 2005 van de band kwam gerold. Dit model luidde het einde van luchtgekoelde motoren in en blijft ook anno 2020 performant.