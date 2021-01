BIZAR. Superfan verandert zijn naam naar ‘Celine Dion’ na dronken kerst

Dronken mensen halen vaak de gekste fratsen uit, waar ze nadien – eenmaal de kater heeft toegeslagen – veel spijt van hebben. Maar een officiële naamsverandering doorvoeren slaat toch werkelijk alles. Het ‘overkwam’ Thomas Dodd, superfan van zangeres Celine Dion.

De 30-jarige Dodd keek te diep in het glas op kerstdag, toen hij een concert van de Canadese zangeres aan het bekijken was op tv. Dagen later ontdekte de man dat hij in dronken toestand 99 euro had betaald om een officiële naamsverandering door te voeren.

De man uit het Britse Birmingham vertelde aan de krant Birmingham Live dat hij “lichtjes geobsedeerd” is door Dion. “Tijdens de lockdown heb ik veel liveconcerten gekeken op tv. Ik heb denk ik een concert van haar gezien, en had na een paar drankjes een ‘geweldig idee’.”

“Had veel erger gekund”

“Toen ik een paar dagen later thuiskwam van mijn werk trof ik een witte enveloppe aan in mijn bus. Ik viel bijna flauw toen ik de brief las. Mijn eerste bedenking was: hoe vertel ik in hemelsnaam aan HR dat mijn email handtekening veranderd moet worden? Maar nu hoop ik vooral met mijn nieuwe naam in de backstage te geraken.”

Dodd, of moeten we ‘Dion’ zeggen, is echter niet van plan om de naamsverandering ongedaan te maken. “Ik bid dat ik niet tegengehouden wordt door de politie, want dat zou weleens awkward kunnen worden.”

Dodds moeder is not amused met de dronken stunt van haar zoon. “Ik heb haar uitgelegd dat het veel erger had kunnen zijn. Ik had mijn naam kunnen veranderen naar Boris Johnson – gelukkig geeft hij geen liveconcerten.”