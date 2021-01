Belg spaarde opvallend veel in 2020

In coronajaar 2020 is opvallend veel geld op de spaarboekjes gezet. Dat blijkt uit een rondvraag. De vier grootste banken in België, BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING, zagen het geld op de spaarrekeningen alle vier sterker aangroeien dan in 2019.

De marktleider voor de spaarboekjes in België blijft BNP Paribas Fortis, waar eind december 66,69 miljard euro geparkeerd stond. Dat is 4,91 procent meer dan een jaar eerder.

KBC/CBC zag de spaarrekeningen met 9,23 procent aandikken tot 50,04 miljard en komt zo net als vorig jaar dichter bij de marktleider. Klanten van Belfius hadden eind december 45 miljard op hun spaarboekjes staan. Dat is een groei van 8,96 procent voor de staatsbank. Bij nummer vier ING bleef de groei beperkt tot 3,16 procent. Daar staat de teller op 40,52 miljard euro.

Ook bij de kleinere banken groeiden de rekeningen aan. Axa komt uit op 14,40 miljard (+2,71 procent), Crelan op 13,12 miljard (+6,9 procent). Die twee banken werken aan een samensmelting. Gecombineerd zijn ze op vlak van spaartegoeden nipt de vijfde bank in België, want Argenta komt maar aan 26,89 miljard (+3,64 procent).

Invloed van lockdowns

Belfius meent dat de stevige groei van de spaartegoeden deels te maken heeft met de coronacrisis. “De opeenvolgende lockdowns met de sluiting van horeca, winkels, contactberoepen, pretparken en festivals, en de reisbeperkingen gedurende meerdere maanden gespreid over het jaar, hadden een daling van de consumptie-uitgaven tot gevolg die niet volledig gecompenseerd werd door de online aankopen.”

Niet alleen de spaarboekjes dikten overigens aan. Verschillende banken stellen ook een opmerkelijke toename vast van de tegoeden op zichtrekeningen. Die trend bestaat al sinds de rentes op sparen zeer laag zijn en het dus amper loont om geld over te schrijven van de zicht- naar de spaarrekening, maar het wijst volgens woordvoerster Hilde Junius van BNP Paribas Fortis evenzeer op een sterke rem op de uitgaven.

22 miljard euro

De Nationale Bank gaf eerder al aan dat de Belgen in 2020 door de coronacrisis 22 miljard euro konden sparen. Een deel van dat geld zal dit jaar uitgegeven worden, al verwacht de Nationale Bank ook dat de spaarquote, de mate waarin inkomsten worden opgepot, nog een aantal jaar hoger zal blijven dan voor de crisis.