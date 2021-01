Verenigd Koninkrijk gaat vaccinatiecampagne stevig opvoeren

In het Verenigd Koninkrijk wordt het inenten van inwoners tegen het coronavirus volgende week verder opgevoerd. Dan wordt een tweede coronavaccin in gebruik genomen. Ook openen dan honderden nieuwe locaties de deuren waar mensen terechtkunnen om ingeënt te worden, meldt de dienst volksgezondheid NHS.



Het inenten met het nieuwe coronavaccin van de universiteit van Oxford en het Zweedse AstraZeneca begint maandag relatief kleinschalig in ziekenhuizen. Later in de week wordt het vaccin dan op grote schaal verstrekt aan honderden vaccinatieposten die worden aangestuurd door huisartsen, meldt de gezondheidsdienst.

VK geeft goede voorbeeld

Het Verenigd Koninkrijk begon vorige maand als eerste land burgers in te enten met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat inmiddels ook is goedgekeurd in de Europese Unie. De NHS zegt met de uitrol van het middel van AstraZeneca weer een wereldprimeur te pakken te hebben. “De NHS wordt de eerste gezondheidsdienst in de wereld waar die levensreddende prik wordt verstrekt.”

Makkelijker vaccin

NHS-topman Simon Stevens noemde de uitrol van het tweede vaccin een “grote mijlpaal in de strijd van de mensheid tegen het coronavirus”. Ook ziekenhuizen reageren positief. In The Telegraph wijst een ziekenhuisverantwoordelijke erop dat het nieuwe vaccin makkelijker te gebruiken is dan het middel van Pfizer, dat op extreem lage temperaturen moet worden opgeslagen.