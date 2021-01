2021 luidt het einde in van iconische spel FarmVille

De start van het nieuwe jaar gaat altijd gepaard met veranderingen. Een van de dingen die verdwijnen is de plug-in Adobe Flash, even vervloekt als geliefd. Een triest neveneffect is dat de gamesklassieker FarmVille zo na elf jaar van Facebook verdwijnt.

De kans is groot dat je de voorbije maanden weleens een waarschuwing op je computerscherm hebt zien opduiken. Technologiebedrijf Adobe trok na jarenlang twijfelen nu definitief de stekker uit de browserplug-in Flash, waarmee een einde komt aan een stukje internetgeschiedenis. Flash werd gelanceerd in 1996 en was enorm populair om spelletjes te spelen online.

FarmVille

Helaas betekent het einde van Flash ook het einde van het iconische spel FarmVille op Facebook. Spelers waren daarin boeren die hun boerderij onderhielden en uitbouwden. Producent Zynga kondigde vorig jaar al aan dat het spelletje vanaf 2021 niet meer te spelen zal zijn via Facebook. De klassieker die voor velen het nodige jeugdsentiment oproept zal wel nog via Android en iOS te spelen zijn.