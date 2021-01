Fans worden wild van Justin Bieber in strakke onderbroek: “Laat echt niéts aan de verbeelding over” (video)

Justin Bieber heeft de harten van zijn fans op hol doen slaan door een weinig verhullend filmpje de wereld in te sturen. Hoewel Biebs zijn onderbroek nog aan heeft, is er één ding waar de fans niet naast kunnen kijken…

Justin Bieber deelde het filmpje op zijn eigen sociale media naar aanleiding van zijn nieuwe videoclip ‘Anything’, waarin hij een boxer zonder tattoos speelt. Met de 60 tattoos op Biebers lichaam duurde het wel even om die allemaal weg te verbergen, dus spendeerde de 26-jarige zanger ettelijke uren in de schminkstoel. In de timelapse-video zien we in versnelde versie hoe Biebs vol getatoeëerde lijf plots weer maagdelijk wit (bruin) wordt, maar daarbij hebben de fans meer aandacht voor zijn strakke witte onderbroek dan voor iets anders…

Hoewel alle inkt op zijn lichaam langzaamaan verdwijnt, blijft de overduidelijke bobbel in zijn onderbroek de hele tijd zichtbaar. En daar kunnen de fans van smullen: “Ter mijn verdediging… Het keek eerst naar MIJ”, grapt iemand op Instagram. “Justin Bieber laat werkelijk niets aan de verbeelding over”, schreef iemand anders.

Photoshop

Het is niet de eerste keer dat Justin Biebers klokkenspel de aandacht trekt. In 2015 ging hij voor het eerst uit de kleren als onderbroekenmodel voor Calvin Klein, en ook daar viel de grootte van zijn bobbel op. Velen beweerden toen dat de indrukwekkende omvang van zijn kruis was gephotoshopt, maar Biebs entourage ontkende dat.