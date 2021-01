BIZAR. Twitter trekt grote ogen over film waarin vrouw anus heeft als mond: “Raarste film die ik ooit zag”

Net wanneer je dacht dat het dit jaar niet veel gekker kon, verschijnt op Netflix een film waarin één van de personages een anus heeft als mond, en vice versa. De Spaanse film ‘Skins’ (‘Pieles‘ in het Spaans) verscheen drie jaar geleden al in de bioscoop, maar nu ontdekken mensen wereldwijd de bizarre komedie over misvormde mensen via Netflix.

De Spaanse film draait rond een resem personages die allen op een bepaalde manier misvormd zijn, en daardoor gemeden worden door de maatschappij. Ze zoeken elk een manier om met hun misvormingen om te gaan en aanvaard te worden.

De onfortuinlijke Samantha (Ana Polvorosa) heeft een wel heel bijzondere misvorming aan haar lichaam: een omgekeerd spijsverteringsstelsel waarbij de anus en de mond verwisseld zijn. In een dappere poging om aanvaard te worden door de maatschappij verlaat ze haar veilige cocon, die ze deelt met haar vader, en trekt ze de wijde wereld in – met hartverscheurende gevolgen. In een bepaalde scène wordt ze uitgelachen door een man in een café.

Andere personages zijn een beeldschone dame, Laura (gespeeld door Macarena Gómez), die geen ogen heeft en prostituee wordt, en een man, Guille (Jon Kortajarena), die brandwonden heeft op zijn lichaam. Nog een andere vrouw, Ana (Candela Peña), heeft dan weer een grote tumor op haar gezicht. Cristian (Eloi Costa) droomt ervan om geen benen te hebben zodat hij een zeemeerman kan worden.

Maar het is vooral Samantha die de meeste reacties uitlokt, onder meer op Twitter. “De raarste shit die ik ook gezien heb”, klinkt het. Of: “Ik moet kotsen van zo’n rare film, geen idee hoe ik de aftiteling gehaald heb.”

#Skins on @netflix is the weirdest thing I’ve ever fucking watched in my life.😳

Skins the weirdest movie I’ve ever seen in my life and this is coming from someone who will watch anything fucked up and nothing else compares and I’ve seen a lot

But I really loved the use of colors in the movie, it was really 👌…

