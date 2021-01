Vijf tips tegen een kater die écht werken

Hang jij op dit moment boven de pot om die Gin Tonics van gisteren weer uit te spuwen? Nieuwjaar en katers zijn zoals een mondmasker en een bril: een verschrikkelijke combinatie. Deze vijf tips verzachten de pijn.

Het is niet omdat we gisteren in beperktere kring moesten vieren, dat er geen alcohol is gevloeid. Het coronajaar 2020 willen we immers liefst zo snel mogelijk vergeten, en daar kan een glaasje bij helpen.

Maar dat je alcohol beter met mate drinkt, wordt altijd pijnlijk in ons gezicht geduwd wanneer we ontwaken met een stevige kater. Wie iets te uitbundig afscheid heeft genomen van het vreselijke vorige jaar, ligt nu misschien in bed met een bonkend hoofd en een zeurende maag. Speciaal voor wie een Dafalgannetje niet genoeg soelaas biedt, verzamelden we een aantal tips waarmee je kater even snel verdwijnt als die fles cava gisteren in je keelgat.

1. Drinken, drinken en nog eens drinken, maar let op wat

Alcohol werkt vochtafdrijvend, terwijl ons lichaam dat vocht echt nodig heeft. Geen wonder dus dat je je slecht voelt na een glaasje teveel. Drinken is de boodschap, maar let op met wat je drinkt. Gewoon opnieuw alcohol beginnen drinken is vooral géén goed idee, dat stelt de executie enkel uit. En hoewel je waarschijnlijk snakt naar koffie, blijf je daar beter van weg. Cafeïne werkt immers ook vochtafdrijvend. Wat moet je dan wel drinken? Houd het maar bij water, veel water. Voor wie vindt dat dat “voor de vissen” is: Sprite zou ook kunnen helpen.

2. Je roes uitslapen

Voel je je nog moe? Draai je na het lezen van dit artikel dan maar weer om. Zoveel mogelijk uitrusten is belangrijk, want je lichaam moet herstellen van al dat vergif dat je in je lijf hebt gegoten. Slapen is de beste vorm van rusten, maar gewoon wat bankhangen kikkert ook op.

3. Maak het extra gezellig tussen de lakens…

En nu je toch al in bed ligt: een stevige vrijpartij kan ook wonderen doen om je beter te voelen. Bij seks en na een orgasme komt er namelijk veel oxytocine vrij, een hormoon dat je lichaam sneller tot rust brengt en je stress verlaagt. Je door elkaar geklutste lichaam kan wel wat kalmte gebruiken. Bovendien val je er weer sneller van in slaap.

4. Het juiste ontbijt

Uitgeslapen en bevredigd? Dan ben je klaar voor het ontbijt. “Neeeee”, horen we je misselijke maag al tot hier roepen. Een licht ontbijtje zal je echter goed doen. Met de nadruk op licht, want een fondke leggen doe je vóór het drinken. Zoet mag je ochtendmaal wel zijn: suiker zorgt ervoor dat de alcohol sneller uit je lichaam verdwijnt. Denk daarbij ook aan de natuurlijke suikers in fruit. Veel fruit bevat veel vocht en mineralen – twee dingen waar je katerige lijf naar snakt. Geen zoetekauw? Bak dan een eitje. Eieren zitten vol proteïnen en ook cysteïne, een aminozuur dat je lichaam helpt om de alcohol af te breken.

5. Bewegen

Op de zetel liggen is oké en vaak noodzakelijk, maar je motor gaat er wel niet van draaien. Als je genoeg energie hebt, sleur jezelf dan naar buiten en laat je lichaam wat harder werken. Je haalt een frisse neus en je lijf verwerkt de alcohol sneller. Bovendien maak je bij sport endorfines aan, hormonen die je blij maken en de pijn onderdrukken. Wat is er beter dan het coronajaar af te sluiten met een goeie oude coronawandeling?