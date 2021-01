Serveerster krijgt ENORME fooi van klant: “Ik sta te trillen op mijn benen” (foto)

Een Amerikaanse serveerster viel achterover toen ze zag hoeveel fooi ze onlangs kreeg van één klant. Ze deelde een foto van de rekening op Twitter.

Het straffe tafereel speelde zich met Kerstmis af in een restaurant in de Verenigde Staten. De 21-jarige Sarrah had die dag de shift als serveerster. Een onbekende klant had een rekening van 693 dollar (569 euro), maar betaalde maar liefst 2020 dollar (1.659 euro) fooi.

Gelukzak

Sarrah deelde het leuke nieuws op Twitter. “Ik sta letterlijk te trillen op m’n benen”, schreef ze erbij. Haar volgers konden hun ogen evenmin geloven. “Hebben ze nog mensen nodig in jullie restaurant?”, “Je zal het verdiend hebben” en “Gelukzak”, klinkt het onder meer in de reacties.