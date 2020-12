Werkloze vrouw krijgt nooit reactie op haar sollicitaties, tot ze gênante fout in haar CV ontdekt… (foto)

Drie maanden solliciteren en nooit iets terughoren: in tijden van economische crisis is het helaas geen uitzondering. Toch was er bij deze werkzoekende vrouw een bijzondere reden waarom ze werd genegeerd…

Je hebt het perfecte CV, jaren ervaring en geen strafblad: niets dat werkgevers tegenhoudt om je aan te nemen. Een anonieme werkloze vrouw begreep maar niet waarom ze na drie maanden solliciteren nog steeds van geen enkel bedrijf iets had teruggehoord. Tot ze ontdekte dat er al die tijd iets stond wat er niet had mogen staan.

De vrouw had bij haar CV voor een design gekozen waarbij haar naam in grote letters bovenaan de pagina staat. Mooi en duidelijk, behalve als er in plaats van je echte naam een spottende nickname verschijnt. ‘Princess Banana Hammock’, zo noemde de vrouw zichzelf. Friends-kijkers herkennen waarschijnlijk meteen de referentie naar de aflevering waarin Phoebe haar naam officieel verandert in ‘Princess Consuela Bananahammock’. Maar het kan nog gênanter, want daarnaast is ‘bananahammock’ ook een benaming voor een mannelijke string.

Schuld van vriend

De vrouw zette de gênante bijnaam uiteraard niet per opzet op haar CV. Het was haar vriendje die de fout maakte, geeft hij eerlijkheidshalve zelf toe op Reddit. Hij legt uit hoe zijn werkzoekende vriendin hem had gevraagd iets kleins aan te passen aan haar CV en het document dan weer op te slaan op haar computer. Zo gezegd zo gedaan, ware het niet dat bij het opslaan haar tekstverwerker de automatische ingevulde naam bovenaan het document weer had veranderd naar de naam op haar gebruikersprofiel. En dat was? Juist: Princess Banana Hammock – op de CV afgekort tot Princess Banana Hamm.

“Ik mag nooit meer iets op haar computer doen”, besluit haar vriend. Maar sommigen in de commentaren vinden ook dat de vrouw het zelf had moeten opmerken. “Dat noemt men ‘Géén oog voor detail'”, klinkt het al spottend.