SCHATTIG. Dove hond die “blaft” ontroert het internet (video)

Niet alle hondengeblaf is even stoer. Sommige viervoeters kunnen met hun gegrom elke inbreker verjagen, andere geven je met hun hoog gekef eerder tinnitus. Maar bij deze dove hond heb je zeker geen geluidsoverlast.

Honden heb je in alle maten en vormen, en ook soms met allerlei beperkingen. De hond van baasje Lindsay Kelly is doof, en dat heeft grappige gevolgen. Lindsay postte een filmpje van de viervoeter op TikTok waarin het dier probeert te blaffen.

“Geluid aan of uit. Maakt niet echt een verschil”, schrijft ze erbij. Wanneer de dove hond probeert te blaffen, komt er namelijk geen enkele klank uit zijn bek. Enorm aandoenlijk, vindt het internet, want de video is al bijna 2 miljoen keer bekeken.

Nabootsen

In het filmpje legt Lindsay uit dat de hond haar soortgenoten nadoet, maar dat ze geen idee heeft hoe ze er geluid uit moet krijgen. De hond is waarschijnlijk dus al heel haar leven doof en heeft daarom nooit geleerd hoe te blaffen. Iemand in de commentaren wijst er immers op dat haar dove hond wel “blaft alsof wij doof zijn”.