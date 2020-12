Laura uit ‘Blind Getrouwd’ neemt in bikini afscheid van 2020: “Mijn hart brak in duizend stukjes” (foto)

Laura Lieckens blikt op Instagram terug op een voor haar bewogen jaar. Dat was er eentje met veel tranen, zelfs onlangs nog, zo vertelt ze.

De 28-jarige interieurarchitecte, die in ‘Blind Getrouwd’ tevergeefs gekoppeld werd aan Sonny, schrijft in een uitgebreid Instagrambericht dat 2020 voor haar goed begonnen is, maar uitmondde in enkele teleurstellingen. Zo kreeg ze online heel wat haatreacties over zich heen die haar wel degelijk raakten. Dankzij haar grote vriendenkring sloeg ze zich er telkens door. “Bye 2020. Toen ik 1 januari 2020 rond 15u mijn ogen opende, zei ik tegen mezelf: dit wordt mijn jaar! En dat leek het ook te worden. Ik startte met een fantastische reis, er kwamen nieuwe uitdagingen op mijn pad en ik had het druk op het werk. Wanneer parallel met de eerste lockdown enkele mensen mij online onderuit wilden halen (lees: Ik noem ze Lutgardspraatgroep. Binnenkort lees je hier alles over in mijn boek), kwamen de eerste tranen van 2020. Maar door een fantastisch vangnet van mensen in mijn omgeving kwam ik sterker terug! Ik genoot weer, al was het een jaar dat het genieten was van de kleine dingen”, klinkt het.

Liefdesverdriet

Maar ook in de afgelopen maanden moest ze een tegenslag verwerken. Wat er precies gebeurd is, geeft ze niet mee, maar het lijkt erop dat ze opnieuw met liefdesverdriet kampte. Dat zou kunnen kloppen aangezien ze onlangs terug was beginnen te daten. “Wanneer het einde van 2020 bijna in mineur leek te eindigen, dromen, liefde en een toekomst werden doorprikt, mijn hart brak in wel 1000 stukjes, was daar weer mijn geweldig vangnet. Een vangnet van vrienden, familie, collega’s en ook jullie. Dank je wel daarvoor! Wat heb ik een zalige week achter de rug en wat lacht de toekomst ons allemaal terug toe! Maar laat 1 ding nu net heel belangrijk zijn en dat is PRATEN! Want praten helpt! Vergeet nooit, je bent niet alleen. Geniet van deze avond en laat liefde overheersen in 2021”, besluit ze.