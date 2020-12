Hoge Venen dit weekend dicht voor toeristen om nieuwe drukte te vermijden

Na de drukte van afgelopen week zullen de Hoge Venen dit weekend hun winterse deuren sluiten voor toeristen. Vanaf vrijdag tot en met zondag worden de parkings tussen 8.00 en 17.00 uur gesloten en zijn de drie toegangswegen geblokkeerd. Ook ’s nachts mogen mobilhomes niet overnachten langs de weg.

De gouverneur van Luik, Hervé Jamar, wil met de maatregelen een nieuwe toevloed aan toeristen in de Hoge Venen vermijden. Hoewel de Federale Politie had opgeroepen om niet naar de Belgische sneeuw te trekken, was het er vorige week erg druk. Er ontstonden lange files op de toegangswegen en in de natuurgebieden konden de coronamaatregelen door de grote drukte moeilijk worden nageleefd.

Dit weekend zal het er heel wat minder druk zijn, want de drie belangrijkste toegangswegen (de N68, de N67 en de N676) worden afgesloten voor toeristisch autoverkeer. De parkings in de Hoge Venen blijven gesloten tussen 8.00 en 17.00 uur. Wie een mobilhome heeft, mag ook ’s nachts niet parkeren langs de weg om er te overnachten. Huisje geboekt?