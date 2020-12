Grootouders bedenken extreem schattige manier om hun kleinkinderen toch te kunnen knuffelen (foto’s)

De Britse grootouders Barbara en Clive hadden hun drie kleinkinderen al negen maanden niet meer kunnen knuffelen. Verscheurd door gemis vonden ze echter een “coronaproof” oplossing om de koters toch eens goed vast te pakken. En die is extreem schattig.

Barbara (71) en Clive (73) Walshaw uit het Engelse Leeds hebben drie kleinkinderen. Door het coronavirus konden ze Quinn (6), Morgan (8) en Mackenzie (14) echter al maandenlang niet meer knuffelen. Toen Barbara tijdens het online kerstshoppen op twee opblaasbare ijsbeerpakken stuitte, zag ze de perfecte oplossing om hun schatten weer te omarmen.

Oma en opa Walshaw trokken de schattige outfits aan en gingen op kerstdag op ijskoude missie op zoek naar knuffels. Zoon Neil speelde het spelletje mee en vertelde tegen zijn kroost dat er twee ijsberen waren gespot in de buurt. Toen ze de “ijsberen” plots voor de deur zagen staan, reageerden de kinderen erg enthousiast.

Merry Christmas Everybody!

This is my folks visiting. First hugs of grandkids since March. Best 5 mins ever. Check out the anti viral precautions. You might be cool but you will never be my parents cool. pic.twitter.com/QyjfPdDWFZ

— Neil Walshaw (@CllrWalshaw) December 25, 2020