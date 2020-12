Dokter haalt uit naar mensen die coronamaatregelen negeren: “Ze hebben bloed aan hun handen”

Een Britse intensivist was tijdens een interview keihard voor mensen die de maatregelen nog steeds niet naleven. Hij wijst naar hen met een beschuldigende vinger. “Ze weten niet dat ze mensen gedood hebben, maar het is zo”, klinkt het.

Hugh Montgomery werkt op de afdeling intensieve zorgen in het Whittington Hospital in Londen. Het ziekenhuis kan de situatie nog amper aan door de onophoudelijke toestroom aan coronapatiënten. Het Verenigd Koninkrijk registreerde woensdag meer dan 50.000 nieuwe besmettingen en 981 doden. De 58-jarige dokter trok donderdag in een interview met BBC Radio 5 aan de alarmbel. “We zitten in grote problemen op intensieve zorgen. In de afgelopen twee weken stroomden de coronapatiënten binnen. Iedereen zit hier aan zijn limiet”, waarschuwt hij.

Montgomery benadrukt dat de oorzaak daarvan niet de nieuwe coronavariant is, maar mensen die de maatregelen aan hun laars lappen. “Het maakt me erg boos dat mensen de schuld leggen bij het virus. Het is niet de schuld van het virus, maar van mensen die hun handen niet wassen, geen mondmasker dragen en zich niet aan social distancing houden. Die mensen hebben bloed aan hun handen. Ze verspreiden het virus en daardoor sterven mensen. Ze weten niet dat ze mensen gedood hebben, maar het is zo. Ik zie volledige families sterven en dat moet stoppen”, zucht hij.

Hij wijst er tevens op dat lang niet enkel oudere mensen opgenomen worden in het ziekenhuis. “De patiënten die we binnenkrijgen, hebben mijn leeftijd. Ik ben 58 jaar en de helft van de patiënten zijn jonger dan mij. Het zijn dus vooral mensen van middelbare leeftijd en ouderen die we zien”, klinkt het.

Montgomery roept iedereen op om Nieuwjaar voorzichtig te vieren. “Het spijt me dat Nieuwjaar bedroevend zal zijn, maar het zal zo moeten. Vier alstublieft niet in groep”, besluit hij.

🗣️ “Anyone listening to this who doesn’t wear their mask – they have blood on their hands”.

Strong words from intensive care professor @hugh_montgomery, who tells @RachelBurden what’s happening in his unit right now.

🎧 Listen @BBCSounds pic.twitter.com/CsWOf7cdjF

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) December 31, 2020