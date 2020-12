Wendy Van Wanten is tien kilo afgevallen: “Mijn jurkjes begonnen te spannen” (foto)

Zangeres Wendy Van Wanten heeft de afgelopen twee maanden een streng dieet gevolgd om er tiptop uit te zien tijdens de feestdagen. Mét resultaat, want intussen weegt ze maar liefst 10 kilogram minder.

De 60-jarige spring-in-‘t-veld vertelt in TV Familie hoe haar lichaam begon te veranderen door de menopauze. “Ik ben laat in de menopauze gekomen, pas op m’n 57ste, en dat heeft mentaal voor grote onrust gezorgd. En dan die lichamelijke veranderingen… Ik kreeg onder meer een buikje, waardoor ik me nog slechter in mijn vel voelde. Ik ben anti-medicatie, ik heb nooit de pil genomen, geen hormonen in mijn lijf. En ineens gebeurde er iets met mij, ik had mezelf niet meer onder controle. Ik kreeg eetbuiten. Vroeger genoot ik bewust van één stukje chocolade, nu waren het ineens hele repen. Het was sterker dan mezelf. Door de menopauze veranderde mijn metabolisme helemaal en begon ik serieus te verdikken”, klinkt het.

Gestresseerd

Ze begon meer te bewegen, maar ze merkte weinig verschil. “Veel gaan wandelen hielp niet, die vetrolletjes bleven honkvast zitten. Op den duur raakte ik enorm gestresseerd. Zeker op het podium was het vervelend dat mijn jurkjes begonnen te spannen. Ik werd daar kregelig en ambetant van”, legt ze uit.

‘Bart De Wever’-dieet

Ze probeerde het dan maar met een streng dieet: de PronoKal-methode, hetzelfde dieet waarmee Bart De Wever achttien kilo afviel. En dat lukte! “Na twee maanden zonder hongergevoel: 10 kilo minder. Echt een aanrader”, besluit ze.

Een recente foto van Wendy:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wendy Van Wanten (@wendyvanwanten)

Hieronder een foto van Wendy van anderhalf jaar geleden: