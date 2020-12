Dit koppel deed bijna alles juist, maar één corona-overtreding kostte hen het leven

Een Amerikaans koppel is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus door één kappersbeurt bij hun zoon thuis. De kapster in kwestie was hun dochter. Het gezin hield afstand, droeg mondmaskers en zette een raam open, maar toch geraakten ze besmet. De ouders overleefden de feiten niet.

Mike en Carol Bruno beperkten zich steeds tot videogesprekken en telefoontjes met familieleden, hoewel die dichtbij woonden. Ze hielden geen groot eindejaarsfeest zoals ze dat steeds gewend waren en moeder Carol kwam bijna het huis niet uit. Kortom: ze deden er heel veel aan om niet besmet te geraken met Covid-19. Één “slippertje” was echter genoeg om hen meteen het leven te kostten.

Eind november had Mike en Carols zoon Joe dringend een kappersbeurt nodig. Zijn zus, die kapster is, stelde voor om bij hem thuis langs te komen en zijn haar te knippen. Ook moeder Carols coronakapsel liep de spuigaten uit, dus besloot ook zij mee te gaan naar het huis van haar zoon.

Het gezin nam wel de nodige voorzorgsmaatregelen, zo vertelt zoon Joe aan CNN. “We droegen mondmaskers en knuffelden elkaar niet”, klinkt het. Bovendien zat Carol naast een open raam. En dat is nog niet alles: Joe’s zus ging ter voorzorg drie dagen voor het bezoekje in quarantaine én liet zich testen op corona. Het resultaat was negatief.

“Had ik het niet gedaan, dan waren ze nog steeds bij ons”

Een dag na de kappersbeurt sloeg het noodlot echter toe: Joe’s zus ontwikkelde coronasymptomen. Moeder Carol en Joe kregen voelden zich snel daarna ook ziek. Bij Joe en zijn zus bleef het ziekteverloop beperkt, maar Carol moest op 25 november (op Thanksgiving) worden opgenomen in het ziekenhuis. Na een weekje voelde ze zich weer beter en mocht ze naar huis, om slechts twee dagen later terug te keren. Dit keer had ze beademing nodig.

Even later werd ook Carols man Mike ziek. Mike had geen contact gehad met Joe of zijn dochter, maar geraakte via zijn vrouw besmet. Twee weken na Thanksgiving moest ook Mike worden opgenomen in het ziekenhuis. Een dag nadat ook hij aan de beademing werd gelegd, overleed Carol. Negen dagen later, twee dagen voor kerst, volgde Mike. Het koppel was bijna 60 jaar getrouwd.

“Dat mijn vader mijn moeder niet heeft weten sterven, geeft ons gemoedsrust”, vertelt Joe. Hij wil dit verhaal delen zodat mensen zich bewust zijn van het besmettingsgevaar dat altijd op de loer ligt. “Zelfs toen we dachten dat we alles goed hadden gedaan, hebben we het nog steeds gekregen”, klinkt het. Dat ene bezoekje eiste een hoge tol. “Als ik geen 30 tot 40 minuten met mijn moeder had doorgebracht, dan zouden ze nog steeds bij ons zijn.”

“We thought we did everything right.”

After a small family gathering, Mike and Carol Bruno were diagnosed with COVID-19. The couple was married for 59 years and died just days apart.

HE-54TU pic.twitter.com/rz7y40F7GL — CNN Newsource (@CNNNewsource) December 29, 2020

Hoe Bruno en zijn moeder juist besmet zijn geraakt, is niet helemaal duidelijk. Hoewel de zus negatief testte, is het mogelijk dat de test vals negatief was. Het blijft hoe dan ook uitzonderlijk dat zelfs met al die voorzorgsmaatregelen – indien het gezin de waarheid vertelt – het virus nog werd overgedragen.