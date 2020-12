Studie toont aan: bijna tien keer zoveel besmettingen in Wuhan dan officiële cijfers

Resultaten van een Chinese studie wijzen uit dat zo’n half miljoen mensen in Wuhan besmet zijn geweest met het coronavirus – tien keer zo hoog dan de officiële cijfers. Dat heeft het Chinese Centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) maandag zelf bekendgemaakt.

Volgens een Chinese studie van het Chinese Centrum voor ziektecontrole en preventie (CDC) lagen de besmettingscijfers in Wuhan heel wat hoger dan voordien gedacht. Volgens de resultaten van de studie zouden bijna een half miljoen mensen in Wuhan besmet zijn geweest met Covid-19. Het officiële cijfer ligt echter op slechts 50.354.

De Chinese CDC kwam maandag zelf met de studie naar buiten, al is niet duidelijk of die ook in wetenschappelijke tijdschriften werd gepubliceerd. In het bericht lauwert de organisatie de doeltreffende Chinese aanpak van het coronavirus.

Antistoffen

De onderzoekers schatte het aantal besmette inwoners van Wuhan door te kijken naar de antistoffen in hun lichaam. Ze deden daarvoor een steekproef bij 34.000 inwoners van de Chinese stad, andere steden in de provincies Hubei en steden als Peking en Shanghai. Het onderzoek zou zijn uitgevoerd vlak na de eerste coronagolf in het land.

Ze ontdekten dat 4,43 procent van de onderzochte inwoners van Wuhan antistoffen voor Covid-19 in het bloed had. Wuhan is een metropolis van 11 miljoen inwoners, dus wordt er geschat dat zo’n half miljoen inwoners besmet zijn geraakt. In de andere onderzochte steden lag het aantal mensen met antistoffen veel lager.

Zijn cijfers transparant?

Volgens dr. Yanzhong Huang, politicoloog en lid van de Amerikaanse denktank Council on Foreign Relations, is de onderrapportage enerzijds het resultaat van chaos in de beginfase van de pandemie. In januari en februari werden de ziekenhuizen van Wuhan immers overspoeld met patiënten, zonder voldoende mankracht, kennis van de ziekte en logistieke ondersteuning. In die chaos werden veel mensen naar huis gestuurd, waar ze wellicht gezinsleden besmetten en in sommige gevallen een eenzame, niet-gerapporteerde dood stierven. Anderzijds werden ook asymptomatische gevallen niet in de cijfers opgenomen.

Onderrapportage is geen puur Chinees probleem, ook in pakweg New York hebben ze de cijfers – vaak wegens beperkte middelen – onderschat. Maar in China luidt de vraag ook of de cijfers wel transparant genoeg zijn. Zo geraakte al eerder bekend dat de provincie Hubei af en toe cijfers heeft achtergehouden.

Doeltreffende aanpak

Wat China alvast wél goed deed, was snel en doeltreffend reageren op de pandemie. “De Chinese inperkingsinspanningen waren inderdaad snel en effectief, vooral in vergelijking met steden als New York”, zegt Huang aan CNN. Een extreem strenge lockdown binnenin de stad en de volledige afsnijding van andere steden zorgde ervoor dat het virus in China vooral in Wuhan flink tekeer ging. Uit de studie blijkt immers dat in andere steden in de provincie Hubei slechts 0,44 procent van de bevraagden antistoffen heeft. Die strenge maatregelen kwamen echter wel met een hoge psychische kost.