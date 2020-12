Maaike Cafmeyer openhartig: “Ik ben bedrogen en ik heb bedrogen. Wie niet?”

Actrice Maaike Cafmeyer (47) vertelt in een interview met Humo dat ze in haar leven geconfronteerd werd met bedrog, net zoals het typetje dat ze speelt in ‘De twaalf’. “Ik geloof dat bedrog altijd een litteken achterlaat”, klinkt het.

‘De twaalf’ vertelt het verhaal van schooldirectrice Frie Palmers die terechtstaat voor een dubbele moord: op haar beste vriendin Brechtje 18 jaar geleden en recent op haar eigen dochtertje Roos. In de serie, die momenteel te zien is op Netflix, wordt Frie tevens bedrogen door haar man. Herkenbaar voor Cafmeyer, die hetzelfde meegemaakt heeft, maar dan in beide richtingen. “Ik ben bedrogen en heb bedrogen. Wie niet? Maar ik voelde me daar slecht over. Frie niet: zij voelt zich miskend, en uit die miskenning haalt ze haar gelijk. Ze kan er alles wat ze doet mee rechtvaardigen. Ik kan me miskend voelen en toch toegeven dat ik ongelijk had in hoe ik daarop reageerde. Alleen als je je schuld kunt toegeven, kun je een relatie ook weer treffelijk repareren”, legt ze uit in Humo.

Niet verzwijgen

Cafmeyer benadrukt hoe belangrijk het voor je relatie is om over dergelijke zaken te kunnen praten met elkaar. “Ik geloof ook dat bedrog altijd een litteken achterlaat. Maar mijn man weet met welke intenties ik in het leven sta. Ik ben niet kwaadaardig – zoals Frie dat wel is – en mijn man zeker niet. Helaas kun je jezelf ook met goede intenties keihard in de shit worstelen. Maar mijn man heeft me geleerd dat kak óók gezegd mag worden. Ik had de West-Vlaamse hang om alles wat niet mooi, goed of oké is liever te verzwijgen. Dat hoeft niet. Als je over de kak praat, kun je ook met littekens fijn samenleven. Frans en ik hebben het goed met elkaar. Ik kan bij hem zijn wie ik ben en hij haalt altijd het beste in mij boven”, besluit ze.