Kamal Kharmach openhartig over gezondheidszorgen: “Ik wil mijn dochter oud zien worden”

Komiek Kamal Kharmach vindt in zijn overgewicht een bron van vele grappen, maar achter de schermen brengt het gevecht tegen de kilo’s heel wat miserie met zich mee. In HUMO praat hij openhartig over de zorgen om zijn gezondheid. “Mijn dochter oud zien worden: dáár wil ik voor tekenen.”

In de Humo-reeks ‘De 7 Hoofdzonden’ graaft deze week Kamal Kharmach wat dieper in zijn ziel. Een van die hoofdzonden is gulzigheid, en dan gaat het bij Kharmach natuurlijk meteen over één ding: zijn overgewicht.

“Elke diëtist zegt me dat ik eten als iets functioneels moet zien, als brandstof. Maar dat is het probleem: ik zie eten net heel erg als iets functioneels. Het is me niet om de ervaring te doen, wel om het reguleren van mijn emoties. Daardoor heb ik een haat-liefdeverhouding met eten”, klinkt het bij de 29-jarige comedian en docent bedrijfseconomie.

“Het doet me pijn”

Kharmach, die enkele jaren geleden spectaculair vermagerde met behulp van een maagring maar daarna zijn mentale zorgen weer begon weg te eten, noemt obesitas “een chronische psychische aandoening”. Waar hij vroeger echter verdronk in zelfhaat om zijn lichaam, is zijn éénjarige dochter Loubna nu zijn grote bron van bezorgdheid geworden. “Eigenlijk doe ik de hele tijd iets wat ik in wezen niet zo graag doe. Het is iets wat me pijn doet, iets wat een stuk leven van me zal afpakken, en tijd van mijn dochter.” “Als ik met mijn dochter speel en haar van de grond pak, moet ik ergens op steunen. Terwijl er mensen van mijn leeftijd zijn die de Champions League spelen, hè”, klinkt het verder.

Kamal ziet zijn meer dan 150 kilogram wegende-zelve “best graag”, maar de omgang met zijn lichaam steekt hem nog tegen. “Ik zou alles opgeven voor een gewoon, gezond lichaam. En dat meen ik: ik zou er geen moeite mee hebben om anoniem in een eenvoudige chalet in de Ardennen te gaan leven met mijn dochter, als daar tegenover staat dat ik er zeker van ben dat ik nooit meer dik zal zijn. Mijn dochter oud zien worden: dáár wil ik voor tekenen.”