Hybride auto wint aan populariteit

De auto-industrie bevindt zich momenteel in een transitieperiode. Niet eerder was er zoveel keuze in hybride modellen als tegenwoordig. Deze techniek combineert ICE met accu’s, waardoor men toch deels elektrisch kan rijden. Een concept dat voornamelijk aanslaat onder Belgen, zoals blijkt uit de 2020 Global Automotive Consumer Study van Deloitte.

Belangrijke rol voor hybride komende jaren

De hybride speelt de komende vijf jaar een grote rol voor autofabrikanten. Merken als Ford, Kia, Volkswagen, Renault, Peugeot en meer willen een ruim aanbod aan (plug-in) hybrides aanbieden in de overgang naar EV’s. Waar in Nederland de plug-in hybride verre van populair is, is er in België juist wel veel interesse in hybrides. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillen in belastingklimaat. Voor de zakelijke rijder in Nederland is een elektrische auto een stuk interessanter dan de plug-in hybride. Voor consumenten ligt het aanschafbedrag vaak hoger en moet meer MRB betaald worden vanwege het gewicht van de plug-in hybride. Voor het onderzoek van Deloitte zijn 35.000 consumenten uit 20 verschillende landen ondervraagd. Er deden 1.286 Belgen mee.

Minder interesse in Benzine of diesel

Van de Belgische consumenten overweegt 29 procent de aanschaf van een hybride auto in 2020, wijst het onderzoek uit. In 2018 bedroeg dit aantal nog 23 procent. Daarnaast geeft 9 procent van de Belgen aan een volledig elektrische auto te overwegen. De interesse in een benzineauto of dieselauto neemt al een aantal jaar af, met 52 procent in 2020. In België is de volledig elektrische auto nog niet heel populair. Dit heeft niet te maken met zaken als de autoverzekering, maar met de laadinfrastructuur. Belgen hopen op een minimale actieradius van 320 praktijk kilometers en wanneer de laadinfrastructuur van België wordt vergeleken met die van Nederland, valt op dat er nog een hoop te winnen valt voor België. Niet alleen elektrische auto’s worden snel populairder, maar ook elektrische tweewielers zijn begonnen aan een inhaalslag.

Publieke laadpunten Vlaanderen

België is hard bezig met het ontwikkelen van de laadinfrastructuur. Op 1 januari 2020 telde Vlaanderen in totaal 3.814 publieke laadpunten. Het doel is dat er eind dit jaar 5000 publieke laadpunten zijn in Vlaanderen. Van deze laadpunten waren er 90 snellaadpunten. Ook werden de eerste ultrasnelladers geplaatst in 2019. Alleen al in de eerste helft van 2020 zijn er 200 publieke laadpunten bijgekomen. Het Vlaams Departement Omgeving brengt de laadpunten in kaart en is verantwoordelijk voor de coördinatie van het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Hierbij gaat het om laadpunten die voor iedereen met een elektrisch voertuig toegankelijk zijn, op ieder moment van de dag en verspreid door heel Vlaanderen. De laadpunten zijn te vinden op deze pagina. Voor het plannen van een route is het verstandig om eerst te controleren waar er laadpunten te vinden zijn.