Uitzonderlijk goed bewaarde antieke snackbar opgegraven in Pompeï (foto’s)

Archeologen hebben in Pompeï, in de buurt van Napels in Zuid-Italië, een intact “thermopolium” of “antieke snackbar” ontdekt. Het kraam waar fastfood werd geconsumeerd, was versierd met kleurrijke motieven en is uitzonderlijk goed bewaard.

De toonbank was helemaal bedekt door vulkanische as en werd vorig jaar al gedeeltelijk opgegraven. Bij verdere opgravingen werden kleurrijke fresco’s ontdekt, zoals een nimf op een zeepaard, kippen en eenden.

Daarnaast werden in de holtes van de tafel ook resten van levensmiddelen aangetroffen, die heel wat informatie zouden moeten opleveren over de gastronomische gewoontes in Pompeï toen daar in 79 voor Christus de vulkaan Vesuvius uitbrak en het leven in de stad tot stilstand bracht. In terracotta potten zijn onder meer een eendenbot, resten van varken, geit, vis en slakken gevonden. Op de bodem van een pot werden gestampte bonen gevonden, die moesten dienen om de smaak van wijn te veranderen.

“Kraam lijkt haastig gesloten”

De snackbar bevond zich op een druk kruispunt in Pompeï. “Naast het feit dat dit een getuigenis is van het dagelijkse leven in Pompeï, biedt dit thermopolium ook uitzonderlijke onderzoeksmogelijkheden, want het is de eerste keer dat dit type in zijn geheel wordt opgegraven”, aldus Massimo Osanna, de directeur van de archeologische site.

In de buurt werden amforen, een fontein en menselijke resten gevonden. “Het kraam lijkt haastig gesloten en achtergelaten door de eigenaars, maar het is ook mogelijk dat iemand, misschien de oudste man, is achtergebleven en omkwam tijdens de eerste fase van de vulkaanuitbarsting”, aldus Osanna. Andere menselijke resten zijn mogelijk van een dief of uitgehongerde vluchteling.

De thermopoliums – afgeleid van het Griekse “thermos” wat warm betekent – waren erg populair ten tijde van de Romeinen. In Pompeï alleen al zouden er een 80-tal geweest zijn. De archeologische site is 44 hectare groot, maar nog altijd maar voor een derde onderzocht.