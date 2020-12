Toppunt van plasticvervuiling: zelfs in placenta’s van foetussen wordt nu plastic aangetroffen

Voor het eerst zijn microplastics aangetroffen in de placenta’s van ongeboren baby’s. Dat bericht The Guardian. De ontdekking baart wetenschappers grote zorgen.

De impact van microplastics op het lichaam is nog steeds onbekend, maar volgens wetenschappers kunnen de microscopisch kleine stukjes plastic chemicaliën met zich meedragen die nefast kunnen zijn voor ontwikkeling van het immuunsysteem van de foetus. De partikels zijn hoogstwaarschijnlijk in de lichamen van de onderzochte foetussen terechtgekomen via de moeders.

De microplastics zijn aangetroffen in de placenta’s van vier gezonde vrouwen, die een normale zwangerschap en bevalling doorgemaakt hebben. Omdat slechts vier procent van elke placenta werd onderzocht, ligt het totale aantal microplasticdeeltjes naar verwachting een stuk hoger.

Afkomstig van cosmetische producten

De stukjes plastic verschilden van kleur en waren ongeveer 0,01 millimeter groot, waardoor ze via de bloedbaan vervoerd konden worden. Ze waren onder meer afkomstig van cosmetische producten en verf. De kans is reëel dat de plasticdeeltjes ook in de lichamen van de baby’s werden opgenomen, maar dat konden de onderzoekers niet nagaan.

Microplastic wordt op steeds meer plekken aangetroffen, van op de top van de Mount Everest tot in het diepst van de oceaan. Mensen krijgen de minuscule plasticdeeltjes binnen via voedsel, water en via de ademhaling. Vorige maand ontdekten wetenschappers van een Ierse universiteit dat baby’s die met een plastic fles worden gevoed dagelijks meer dan een miljoen stukjes microplastic kunnen binnenkrijgen.