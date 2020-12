Buitenaards leven? Astronomen detecteren mogelijke radiostraling afkomstig van exoplaneet

Tijdens het afspeuren van de kosmos met een radiotelescoop heeft een internationaal team van wetenschappers pulsen radiostraling geregistreerd die uit de richting van het sterrenbeeld Boötes komen. Het signaal zou de eerste gedetecteerde radiostraling kunnen zijn die afkomstig is van een planeet buiten ons zonnestelsel.

Het team, geleid door hoofdonderzoekers Philippe Zarka en Jake D. Turner van de Observatoire de Paris, heeft bij waarnemingen met de grotendeels in Nederland gestationeerde LOFAR-radiotelescoop pulsen radiostraling geregistreerd die uit de richting van het sterrenbeeld Boötes komen. Het signaal is mogelijk veroorzaakt door de planeet van de ster Tau Boötis, maar helemaal zeker is dat nog niet.

Het stelsel van Tau Boötis bestaat, voor zover bekend, uit een dubbelster en een (onleefbaar) hete planeet die zes keer zoveel massa heeft als de planeet Jupiter. De dubbelster bestaat uit een zonachtige ster en een rode dwergster die om elkaar cirkelen.

Zwak signaal

Of de waargenomen radiogolven ook werkelijk van de planeet Tau Boötis b afkomstig zijn, staat nog niet helemaal vast. Het signaal is heel zwak, en er zijn vervolgwaarnemingen met andere radiotelescopen nodig om de oorzaak ervan te kunnen bevestigen.

Het is overigens niet voor het eerst dat er radiogolven zijn waargenomen die in verband worden gebracht met een exoplaneet. In februari van dit jaar maakte een team onder leiding van Harish Vedantham van ASTRON (het Nederlands instituut voor radioastronomie) de ontdekking bekend van radiogolven die worden toegeschreven aan de wisselwerking tussen de rode dwergster GJ1151 en diens planeet.