Aan de slag: inbraakpreventie in huis verbeteren

Nu de dagen kort zijn, proberen inbrekers hun slag te slaan. Korte dagen bieden voor inbrekers verschillende voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat de kans veel minder groot is dat zij opvallen. Voorbijgangers zullen de inbrekers niet direct opmerken, omdat het donker is. Daarbij is het voor inbrekers direct duidelijk, welke gezinnen thuis zijn; hier brandt de verlichting. Het maakt het makkelijk om een geschikt doelwit te zoeken voor een inbraakpoging.

Genoeg reden om als woningbezitter op zoek te gaan naar mogelijkheden om de inbraakpreventie thuis te verbeteren. Zijn de sloten op je deuren nog van deze tijd? Maak je al gebruik van een camerasysteem rond je woning? Loont het om te investeren in een alarmsysteem? Het zijn slechts voorbeelden van de opties die je hebt, om de inbraakpreventie thuis te optimaliseren.

Zorg voor een goed slot op de deur van je huis

Een eerste stap in het beoordelen van de inbraakpreventie bij je thuis, is het beoordelen van het slot op de deur. Is het slot stevig genoeg? Zit er bijvoorbeeld al een anti-kerntrekbeveiliging op dit slot? Enzovoorts. De mate van veiligheid die een slot je biedt, wordt vaak uitgedrukt in de SKG-rating van het slot. Het SKG is een onafhankelijke stichting die sloten test op hun weerbaarheid tegen de meest voorkomende inbraakmethodes. Op basis van deze test krijgt een slot vervolgens één, twee of drie sterren. Aangeraden wordt om een deur te beveiligen met een cilinderslot welke in ieder geval twee sterren heeft.

Houd er rekening mee dat een cilinderslot met twee sterren vaak nog niet voldoende is om een inbreker buiten de deur te kunnen houden. Inbrekers gebruiken dermate veel geweld om een deur open te breken, dat zelfs een slot met drie sterren hen nooit volledig tegen zal houden. Voordeel van sloten met twee of drie sterren is dat het inbrekers veel tijd kost om de deur open te krijgen. Dit vergroot de kans dat je hen opmerkt, voordat zij bij je woning binnen zijn.

Kies voor camera’s rondom je woning

Naast de mogelijkheid om het slot op de voordeur te vervangen, kun je voor het gebruik van camera’s kiezen. Beveiligingscamera’s zijn er in verschillende varianten. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen een professionele camera en een zogenaamde dummycamera. Een dummycamera is een model beveiligingscamera, welke zelf geen beelden opneemt. De camera schrikt inbrekers echter wel af, daar deze camera’s nauwelijks van een echte camera te onderscheiden zijn. Het voordeel van een dummycamera is dat deze veel goedkoper is dan een professioneel apparaat.

Tip: overweeg ook eens om een slimme deurbel te gebruiken. Een slimme deurbel neemt beelden op, als er iemand voor de deur staat. Daarbij geeft deze je direct een signaal, dat er bij je wordt aangebeld. Zelfs wanneer je niet thuis bent!

Alarmsysteem samenstellen en installeren

Een derde vorm van inbraakpreventie is het gebruik van een alarmsysteem in huis. Een alarmsysteem kun je zelf samenstellen. Ook kun je ervoor kiezen om het systeem als totaalpakket af te nemen. Nadeel hiervan is wel, dat het pakket vaak niet exact aansluit op de risico’s die je thuis loopt. Een inbreker zal bij woning A op een andere manier naar binnen komen, dan bij een woning B. Het loont om de hulp van een slotenmaker in te schakelen, wanneer je wilt weten welke samenstelling van beveiligingscomponenten de beste keuze is voor jouw woning.

Extra’s om je woning te beveiligen

Heb je de reeds beschreven drie factoren voor een goede inbraakbeveiliging doorgenomen en toegepast op je eigen woning? In dat geval kun je naar een aantal extra’s kijken. Zorg er bijvoorbeeld voor, dat er in de avond een lampje brandt. In het bijzonder, wanneer je zelf niet aanwezig bent. De kans dat een inbreker voor jouw woning als doelwit kiest is op deze manier kleiner! Je kunt hier een tijdschakelaar voor gebruiken.

Ook is het verstandig om de gordijnen dicht te doen als je van huis vertrekt. Zo kunnen inbrekers niet zien wat er in je woning te halen valt. Des te meer waardevolle apparatuur een inbreker ziet staan, des te groter is de kans dat deze een inbraakpoging zal overwegen.