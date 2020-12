BIZAR. Vrouw doet alsof ze kanker heeft zodat vrienden bruiloft betalen

Een Britse vrouw die deed alsof ze ongeneeslijke kanker had is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De vrouw, Toni Standen van 29, was zo overtuigend, dat een zakenman 2000 pond doneerde zodat ze haar bruiloft kon betalen.

Sanden moet bovendien niet alleen vijf maanden de cel in, ze moet ook al het geld terugbetalen dat de zakenman, haar vrienden, familie en een hoop anderen voor haar hadden opgehaald.

In juni van 2015 vertelde de vrouw haar twee beste vriendinnen dat ze eierstokkanker had en dat het was uitgezaaid. Daarna gaf ze regelmatig updates over hoe haar behandeling verliep en scheerde ze als onderdeel van haar nepverhaal haar haar af. Uiteindelijk heeft de vrouw haar familie en vrienden voor ruim 8300 pond opgelicht.

Ongeneeslijk zieke vader

Een paar lokale kranten schreven zelfs over de vrouw, waardoor ze alleen maar meer cadeaus kreeg. Zo bood iemand haar bloemen aan en wilde iemand auto’s schenken aan haar partner, James, voor hun bruiloft. Ondertussen gebruikte ze haar vader – die echt kanker had en stervende was – om mensen nog meer te raken. Haar vader overleed voor de bruiloft, maar hij had een video opgenomen die tijdens het feest werd afgespeeld.

Een gast zei: “Nadat ze de video van haar vader had gezien, stond ze op en gaf ze een foutloze speech. Ze maakte zelfs wat grapjes. Haar moeder en broer waren erg verdrietig, omdat we zojuist een video vanuit het ‘hiernamaals’ hadden gezien.” Maar de bruid kreeg nóg een bijzondere boodschap: “Toni kreeg zelfs een bericht van Everton FC, van een van de beste spelers. Ze lachte de hele tijd.”

Schaamte

Uiteindelijk begonnen vrienden en familieleden te twijfelen aan het verhaal van Standen. Tijdens een belletje met haar twee beste vriendinnen gaf ze uiteindelijk toe dat het allemaal nep was. Ze had helemaal geen kanker.

Na afloop stuurde ze hen een sms’je: “Ik hou van jullie, en ik ben dankbaar voor alles van de afgelopen jaren. Het spijt me heel erg, ik schaam me, ik ben gebroken.” “Er is zoveel dat ik wil zeggen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen”, gaat Standen verder in het sms’je. “Ik weet niet of we gaan scheiden, maar ik zou het hem niet kwalijk nemen als hij dat wil. Ook neem ik het jullie niet kwalijk als jullie niets meer met me te maken willen hebben, ik begrijp het.””

The Outlaw Radio Idiot Of The Week this week is Toni Standen from the U.K. She lied and said she was terminally ill with cancer and opened a GoFundMe which raised £8,500 which was used for her dream wedding. #OutlawRadio #IdiotOfTheWeek https://t.co/ex5uA02O4A — BAD BILLY (OUTLAW RADIO) 🇺🇸 🇿🇦 (@OutlawRadioABS) December 13, 2020

Weerzinwekkend

“Je bleef maar liegen, je zei zelfs dat je nog maar een paar weken te leven had”, zei de rechter die de vrouw veroordeelde. “Ik geloof niet dat je er niet mee kon stoppen. Je ging er niet alleen mee door, je liet je ook interviewen door de krant om meer medelijden te kweken. Je gebruikte het geld en de gulheid van vreemden om je bruiloft en een vakantie mee te betalen. Maandenlang bleef je geld binnenharken, elk normaal denkend mens zou je gedrag weerzinwekkend vinden.”