Drie manieren om tijdens het (thuis)werk je rug te sparen

Als er één jaar was waarin thuiswerk centraal stond, dan is het wel 2020. Door de coronacrisis waren velen van ons verplicht om thuis te blijven en ons bureau op te zetten in een thuiskantoor, aan de keukentafel of misschien zelfs in bed. Dat heeft voor- en nadelen, maar de kans is groot dat je rug er in ieder geval onder lijdt.

Op kantoor beschik je waarschijnlijk over een comfortabele, ergonomische bureaustoel, een tweede scherm en een ergonomisch toetsenbord. Leuk, maar thuis is dat een heel ander verhaal. Je zit de hele dag op een keukenstoel te staren naar je te kleine computerscherm en van een muismat heb je blijkbaar nog nooit gehoord. En dat is nefast voor je postuur. Wil je je rug in 2021 wat sparen, dan zijn er gelukkig een paar dingen waar je op kan letten.

Blijven drinken

Je denkt er misschien niet meteen aan, maar je lichaam hydrateren is van groot belang, ook voor je rug. Als je lichaam uitgedroogd raakt, ondervindt ook je rug daar namelijk de gevolgen van. Helaas vergeten we door de dag al snel om regelmatig naar de kraan te lopen voor een glas water, hoewel dat beetje beweging meer dan welkom is. Zet in ieder geval ’s ochtends een flesje water op je bureau zodat je steeds wat te drinken hebt en neem jezelf voor om op te staan om dat flesje bij te vullen wanneer het leeg is.

Blijven bewegen

De hele dag achter je bureau zitten is niet bepaald gunstig, noch voor je spieren, noch voor je mentale gezondheid. Maar omdat we ’s ochtends en ’s avonds niet langer moeten pendelen naar het werk, is de kans groot dat je een pak minder beweegt. Probeer dus om minstens één keer per dag een blokje om te doen en maak er een gewoonte van om bijvoorbeeld te voet of met de fiets te gaan wandelen. Doorheen je werkdag is het van belang voor je spieren om eens per uur recht te staan, al is het slechts een minuutje, om je bloedsomloop te stimuleren.

Denk aan je houding

Zoals we al zeiden is het een slecht idee om de godganse dag naar je te kleine laptopscherm te staren. Investeer dus in een tweede, groter scherm en zorg ervoor dat dat zich op ooghoogte bevindt. Ook een apart toetsenbord en een muis zijn onontbeerlijk voor fervente thuiswerkers. Verder is het belangrijk om je regelmatig bewust te worden van je houding. Probeer om de zoveel tijd weer mooi rechtop te gaan zitten in plaats van als een patattenzak achter je bureau te hangen. Je rug zal je dankbaar zijn.