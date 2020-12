Drie manieren om je kapotte panty te hergebruiken

Het is winter en dat betekent dat de tijd van de blote benen officieel voorbij is. Het moment is dus aangebroken om je panty’s of broekkousen uit de kast te halen als je dezer dagen nog een kleedje of rol aan wil. Niets mis mee, maar het enige vervelende aan die dingen is dat ze erg snel stuk gaan.

Je eerste reflex is wellicht om die kapotte panty’s meteen in de vuilnisbak te gooien, maar dat is helemaal nergens voor nodig. Je kan ze namelijk nog een tweede leven geven door ze te hergebruiken. Wij geven je alvast drie ideetjes.

Schoenpoetsdoek

Je oma deed het vroeger ongetwijfeld: oude kleding hergebruiken als vod. Of het nu was om de kast af te stoffen of om het tuinmeubilair te poetsen. Je kan een oude panty trouwens ook gebruiken om je schoenen te poetsen en extra te doen blinken. Smeer ze zoals gebruikelijk in met schoensmeer en haal die oude panty’s erover voor wat extra shine.

Kledingborstel

Het is je vast wel opgevallen dat je panty’s altijd onder de dierenharen en andere vuiltjes zitten. Heel vervelend op het moment zelf, maar eens ze kapot zijn, is dat net een voordeel. Je kan ze namelijk gebruiken om kleding en meubels te ontdoen van vuiltjes. Zo heb je geen kledingborstel meer nodig en eens ze onder de haren zitten, gooi je ze gewoon weg.

Extra laagje

Wil je warm blijven op koude winterdagen, dan zijn laagjes onontbeerlijk. Alleen op die manier kan je comfortabel warm blijven. Je hebt in het verleden vast weleens een kousenbroek onder je normale broek aangedaan voor wat extra warmte, maar aangezien niemand dat laagje ziet, kan je net zo goed een panty met een ladder erin gebruiken.