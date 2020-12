Dit waren de meest trendy gerechten van 2020

2020 was het jaar van de take-away, daarover bestaat geen twijfel. Om het jaar mooi af te sluiten, heeft Deliveroo nu een lijst gemaakt met de populairste gerechten van het jaar, zowel wereldwijd als in België. En daar zitten enkele verrassende culinaire toppers tussen.

Denk je aan een afhaalmaaltijd, dan denk je in de eerste plaats wellicht aan pizza’s en frietjes. Dat blijven nu eenmaal klassiekers met een reden. Maar toch is de Belgische top tien van Deliveroo een stuk gevarieerder. We zien burgers, tacos en zelfs chocoladebroodjes in de lijst. Heb je nu al honger? Lees dan vooral niet verder!

Top tien populairste gerechten in België

Spaghetti Kastart van De Kastart in Gent Empire Cheeseburger van Manhattn’s Burgers in Brussel Make Your Own Bowl van Surfside Poké in Luik McMenu Big Mac van McDonald’s Luik Salmon Style House Bowl van Fitchen Antwerpen Tacos Double van Chamas Tacos in Luik Chicken Nuggets van French Tacos in Kortrijk Pain au chocolat van Renard Bakery in Brussel Bocca Bacon van Bocca Gent Smoked Chicken with Spices van MyTannour​ in Brussel

Belgische klassiekers

De hamburger die vorig jaar op nummer één stond, maakt plaats voor een Gentse klassieker: de spaghetti Kastart. Zoals eerder dit jaar aangehaald, heeft de pandemie ervoor gezorgd dat we terug grijpen naar Belgische klassiekers. Voor het eerst stoot deze klassieker het meest populaire menu-item op Deliveroo, de hamburger, van zijn eerste plaats.