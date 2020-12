Toeriste uit restaurant gezet omwille van ‘ongepaste’ outfit: “Het was zo gênant” (foto)

Een Italiaanse rugzaktoeriste moest onlangs een restaurant verlaten omdat ze volgens het personeel een ongepaste outfit droeg. De vrouw viel achterover van verbazing. “Hoe kan je iemand buitengooien voor zoiets stoms?”, klinkt het.

Martina Corradi reisde onlangs met haar vriend naar Australië. Daar gingen ze met hun tweetjes op restaurant aan het strand van Bondi in Sydney. Plots kwam een serveerster naar haar toe en zei ze dat haar outfit ongepast was. Ze droeg nochtans gewoon een grijs topje en een witte broek. De serveerster vroeg haar om het restaurant te verlaten.

Beledigend

De gechoqueerde vrouw beschreef het incident achteraf op de Facebookpagina ‘Bondi Local Loop’ en vroeg of de reactie van het personeel niet overdreven was. “Ik zou graag jullie mening hierover weten. Het was erg gênant en ik vond het beledigend. Ik weet het niet, misschien ben ik gek. Maar komaan, zeker nu in coronatijden, terwijl alle restaurants leeg zijn: hoe kan je dan iemand buitengooien voor zoiets stoms?”, vroeg ze.

Ongepast van personeel

Zowat iedereen was het met haar eens en vond de reactie van het personeel ongepast. “Belachelijk! Je outfit zou ongepast geweest zijn op de werkvloer, maar niet in een restaurant aan het strand”, “Die outfit is helemaal niet aanstootgevend. Gewoonweg belachelijk. Je ziet er heel mooi uit” en “Nee, je outfit is oké, en al zeker voor een restaurant aan het strand van Bondi”, klinkt het onder meer.