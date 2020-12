Nieuwe huiseigenaars ontdekken geheime kamer vol eeuwenoude gesmokkelde whiskey (video)

Een koppel uit de Amerikaanse deelstaat New York heeft een opzienbarende ontdekking gemaakt in het huis dat ze net gekocht hebben: ergens achter rot houtwerk zat een eeuwenoude fles whiskey verstopt. En er volgde nog veel meer.

Toen Nick Drummond en Patrick Bakker de aankoop van het huis in Ames overwogen, kregen ze te horen dat de woning in de jaren 20 – de periode van de drooglegging in de VS – toebehoorde aan een smokkelaar.

“Het was een soort lokale urban legend dat de woning gebouwd was door een dranksmokkelaar”, aldus Drummond aan USA Today. “We dachten dat het verhaal verzonnen was.”

Het tegendeel bleek waar. Toen het koppel wat rot houtwerk aan het verwijderen was aan de buitenkant van hun huis, viel er iets uit de opening: een pakketje, verpakt in oud stro en papier, met zes whiskeyflessen. De twee vroegen zich af of er nog meer flessen verborgen zaten in het huis en gingen op speurtocht.

Dranksmokkelaar

“We wisten van een houten vloerluik in huis; dat was niet bepaald goed verborgen”, zei Drummond. “En dus besloten we om het vloerluik te openen en beneden rond te kijken.” Daar vonden ze een opslagruimte vol flessen. Het koppel telde in totaal zo’n 66 flessen whiskey.

Na de ontdekking deed Drummond wat research naar de geschiedenis van de woning: hij kwam te weten dat het huis in 1915 gebouwd werd door de Duitse immigrant Adolph Humphner, van wie gezegd werd dat hij een dranksmokkelaar was tijdens de drooglegging.

Volgens het koppel zijn de etiketten op sommige flessen nog leesbaar: het gaat om ‘blended Gaelic whiskey’ uit Schotland, daterend uit de jaren 20. Het paar zou overwegen om enkele flessen die nog in goede staat zijn te veilen. Dertien flessen zouden nog vol zijn, waarvan negen in goede staat. De inhoud van de overige flessen is grotendeels verdampt. Naar verluidt hebben Drummond en Bakker (nog) geen van de aangetroffen whiskeyflessen gekraakt.

