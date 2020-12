Liam Payne stuurt aan op reünie van ‘One Direction’

Komt er dan toch goed nieuws aan het eind van het rampjaar 2020? Als het ligt aan Liam Payne alvast wel. De Britse zanger wil weer in contact komen met zijn voormalige collega’s van ‘One Direction’.

De mannen van ‘One Direction’ verzamelden deze zomer al voor hun 10-jarige jubileum. Op 23 juli was het precies één decennia geleden dat de band het levenslicht zag. Liam ziet een nieuwe reünie wel zitten. “Dat zou ik geweldig vinden, echt waar”, vertelt Liam Payne. “Ik heb gisteren een uur met Louis aan de telefoon gehangen en ik denk dat we een goede inhaalslag nodig hebben.”

“Ik mis de jongens”

De boysband splitte eind 2015 nadat eerder Zayn Malik besloot de groep te verlaten. Sindsdien zingen ze allemaal solo. Dat is soms best lastig, geeft Liam toe. “Het is moeilijk om al die liedjes alleen te doen. Er is een reden dat er vier tot vijf mensen nodig waren voor sommige nummers. Ik mis de jongens. Ik hoop dat we weer in contact komen.” Of de bandleden elkaar daadwerkelijk gaan zien eind december is nog onduidelijk.