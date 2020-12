EU krijgt dit jaar nog 12,5 miljoen doses van goedgekeurd coronavaccin

De bedrijven BioNTech en Pfizer leveren dit jaar nog 12,5 miljoen doses van hun coronavaccin aan de Europese Unie. Lidstaten ontvangen het middel binnen vijf dagen, zei BioNTech-manager Sean Marett.

De EU ontvangt daarmee naar verwachting minder doses dan de Verenigde Staten. Daar zouden voor het eind van het jaar 20 miljoen doses beschikbaar moeten zijn. Veel EU-lidstaten willen nog dit jaar beginnen met het inenten van burgers tegen het virus. In België start de vaccinatie op maandag 28 december.

5 miljoen voor België

De Europese Commissie sloot in november een akkoord met Pfizer en BioNTech over de aankoop van 200 miljoen doses, met optie op nog eens 100 miljoen doses. Eenmaal beschikbaar worden de vaccins verdeeld onder de lidstaten in functie van de omvang van hun bevolkingsaantal. Voor België zijn er 5 miljoen doses vastgelegd.

Twee doses per persoon

Met de 12,5 miljoen vaccins die op korte termijn binnenkomen, kan dus maar een fractie worden gevaccineerd van de honderden miljoenen inwoners van de EU. Dat dwingt landen tot moeilijke keuzes over wie eerst aan de beurt komt. De keuze valt vaak op zorgverleners of ouderen. Mensen moeten bovendien twee keer worden ingeënt, dus per persoon zijn twee doses nodig.