Bpost gaat leveren op zondag

Over enkele maanden kunnen consumenten hun pakketjes ook op zondag ontvangen via het postbedrijf Bpost. Bpost gaat namelijk vanaf februari 2021 ook op die dag leveren. Het is nog niet zeker dat deze verandering blijvend is. Het gaat in eerste instantie om een grootschalig proefproject van een jaar. Wanneer de proef succesvol blijkt kan dit een stap in de goede richting zijn.

Groei Belgische e-commerce

Uit onderzoek van de Ecommerce Foundation blijkt dat de Belgische e-commercemarkt de laatste jaren snel groeit. Online besteden Belgen het meest aan uitstapjes en reizen, gevolgd door speelgoed en schoonheids- en gezondheidsproducten. Kleinere aankopen gebeuren steeds vaker op de smartphone. Een sim only abonnement wordt dan ook vaak uitgezocht op de grootte van het datapakket. Iedereen wil op elk moment online kunnen gaan om een koopje te kunnen scoren. Voor de grotere, duurdere aankopen gebruikt de Belg liever de laptop of desktop. De BeCommerce Market Monitor laat zien dat de Belgische online handel in 2019 alle records verbrak. Afgelopen jaar stegen de online verkopen tot een bedrag van 11,46 miljard euro . Ten opzichte van 2018 is dit een stijging van 0,9 miljard euro. De online uitgaven nemen al zes jaar op rij toe, niet alleen in bedrag maar ook qua aantal transacties.

Shoppen op de smartphone

De laptop neemt momenteel nog de helft van de online betalingen voor zijn rekening en blijft tot nu toe het meest gebruikte online betaalmiddel. Toch is er een stijgende populariteit te zien in betalen met de smartphone en dit neemt alleen maar toe. Ten opzichte van 2018 groeide het gebruik van de smartphone bij het online shoppen met 54 procent. In 2018 werd slechts 8 procent van de uitgaven online via de smartphone gedaan. Inmiddels is dit aandeel naar 12 procent van alle online bestedingen gestegen. Het gemiddelde bedrag dat wordt afgerekend met de laptop of desktop is 102 euro. Voor de smartphone ligt dit op 68 euro per aankoop.

Proef Bpost