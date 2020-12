Vergeet corona, deze popfenomenen maakten 2020 memorabel

We moeten het je niet vertellen: 2020 was een annus horribilis om snel te vergeten. Vooral de culturele sector kreeg het ongemeen hard te verduren. Edoch, ontsproten aan die mesthoop van ellende konden de culturele meesterbreinen van deze wereld toch enkele memorabele creaties tot bloei brengen. Dit is een bloemlezing van wat de popcultuur ons te bieden had in 2020 – op vele vlakken een jaar zoals geen ander.

⊗ 7 januari: Bad Boys For Life

Het jaar begon goed voor onze Belgische eer: onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah spreidden in Hollywood hun onvolprezen regisseurstalent tentoon, en deden dat met verve. Acht maanden lang was het derde ‘Bad Boys’-hoofdstuk, de buddy cop-franchise met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen, de best verdienende film van 2020. Het Amerikaanse debuut van onze landgenoten was de grootste nieuwe film die ooit in januari werd uitgebracht en was de meest succesvolle film in de ‘Bad Boys’-franchise tot dusver.

⊗ 14 februari: ‘The Slow Rush’ – Tame Impala

De langverwachte vierde van Kevin Parker en co bevatte geen übercatchy endorfineshots à la ‘The Less I Know The Better’ – ‘catchy’er dan corona’, zoals dé mop van het jaar luidde – maar werd desalniettemin op veel lof onthaald. Een gladdere, psychedelische sound zonder de adrenalinepieken, maar rijk en doordacht zoals altijd. Het album luidde een bijzonder vruchtbaar jaar voor het popgenre in.

⊗ 20 maart: ‘After Hours’ – The Weeknd

Net toen bij ons de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte, kwam het album van het jaar aanwaaien: The Weeknd dropte met oorwurm ‘Blinding Lights’ een bom – en een nieuw TikTok-dansje was geboren. In de popwereld werd het succes van zijn vierde studioalbum dit jaar enkel geëvenaard door Taylor Swift. ‘After Hours’ werd beschreven als een existentieel dilemma en het meest verfijnde werk van de Canadees tot dusver, overgoten met onweerstaanbare eightiesvibes.

Ondanks alle lof kreeg The Weeknd exact nul – nùl! – Grammy-nominaties. Schandalig volgens Elton John, Drake en niet het minst Abel Makkonen Tesfaye – alias zijn hoogheid The Weeknd hemzelve. Een troost voor de man: ‘Blinding Lights’ is met 1,7 miljard luisterbeurten het meest gestreamde nummer op Spotify in 2020 en The Weeknd is het voorbije jaar de meest gedraaide artiest van de Belg op het streamingplatform. Graag gedaan, Abel!

⊗ 20 maart: Tiger King

De bijna surreële realityshow ‘Tiger King’, over de excentrieke uitbater van een dierenpark in de VS, was dé tv-hype van het voorjaar. De zevendelige realityreeks op Netflix groeide met zijn vele onvoorspelbare en vaak absurde wendingen in een mum van tijd uit tot een waar fenomeen. De serie hield tientallen miljoenen kijkers aan het scherm gekluisterd. Ook het internet raakte maar niet uitgepraat over uitbater Joe Exotic en diens rivaliteit met aartsvijand Carole Baskin. Er verschenen talloze filmpjes en memes over de show.

⊗ 22 maart: ‘3.15.20’ – Childish Gambino

Amper twee dagen na ‘After Hours’ volgde nog een uitstekende langspeler, ditmaal van de hand van Donald Glover AKA Childish Gambino. ‘3.15.20’ is genoemd naar de dag waarop de plaat af was, en de meeste van de tracks naar hun time stamp. Het album bevat minder hiphop en meer soul, en de teneur in de reacties was duidelijk: materiaal voor in de eindejaarslijstjes. 2020 is overigens het jaar waarin Glover zich tot profeet ontpopte. Want zoals we ergens lazen: “’3.15.20’ is profetisch in zijn kritiek op de steeds vervagende grens tussen het menselijke en het digitale, net nu corona de wereld spoorslags mijlen verder in de digital age katapulteerde.”

⊗ 27 maart: ‘Future Nostalgia’ – Dua Lipa

Maart was een vette maand op muziekvlak. Terwijl het coronavirus zich als een olievlek over de aardbol verspreidde, kon de wereld zich optrekken aan enkele van de beste platen die 2020 zou voortbrengen. Op 27 maart kwam de grootste release niet van Pearl Jam of Vanessa ‘A Thousand Miles’ Carlton, maar van een Britse popster met Kosovaarse roots. Popsensatie Dua Lipa verdreef de grauwe eentonigheid in lockdowntijden met de opvolger van haar gevierde debuutalbum.

Enkele maanden later zou Dua Lipa met de single ‘Fever’ de Vlaamse Ultratop veroveren aan de zijde van onze eigenste Angèle. Naar verluidt schreef Dua Lipa de basistekst en stuurde die op naar Angèle, die op haar beurt Franstalige tekst aanleverde, ‘dansbaar en melancholisch tegelijk’. Het succes van de single en haar samenwerking met Grammy-winnares Dua Lipa bracht Angèle op de rand van de wereldwijde doorbraak. Eind november lokte Dua Lipa liefst vijf miljoen kijkers met haar livestreamconcert, waarin ook Angèle een gastoptreden maakte: een record voor een betaald livestreamconcert.

⊗ 19 april: The Last Dance

Een van de beste, zoniet de beste sportdocu ooit: de tiendelige documentairereeks over basketballegende Michael Jordan geldt als een tijdsdocument voor de eeuwigheid, en traceert de opgang, bloei en het ongeëvenaard talent van ‘Air Jordan’ bij NBA-club Chicago Bulls. Jordan groeide in de jaren 80 en 90 uit tot een icoon van zijn sport en de popcultuur. ‘The Last Dance’ bewees hoe ver de populariteit van Jordan nog reikt, 17 jaar na diens laatste NBA-wedstrijd. De reeks domineerde de debatten op internet, zo werd de titel een trending topic op Twitter, en droeg bij tot de mythevorming van één van de grootste sporters die onze planeet ooit gekend heeft.

⊗ 29 mei: ‘Chromatica’ – Lady Gaga

“Lady Gaga is terug en kroont zich tot onbetwiste popkoningin”, schreef een Vlaamse krant over het zesde album van voorgenoemde. ‘Chromatica’ klom meteen na zijn release in meer dan 73 landen naar de eerste plaats. Gaga’s zesde was een onvervalste discopopknaller waar we sinds haar debuut in 2008 op wachtten.

⊗ 14 juli: ‘Folklore’ – Taylor Swift

Het ‘surprise album’ van het popidool van de millennial viel uit de lucht en de gemoedstrelende indiefolk was meteen een overrompelend succes. Swifts achtste album reeg gezwind de records aaneen: meest gestreamde album van een vrouwelijke artiest op één dag op Spotify, eerste artiest die erin slaagt om van zeven verschillende albums een half miljoen exemplaren te verkopen in één week tijd, meteen de koppositie in de albumlijst van Billboard en dat met de beste cijfers ooit voor een album in Verenigde Staten, enzovoort. De sky was the limit voor Taylor Swift in 2020, want enkele maanden en tig records later slaakten de fans van de popprinses unisono een nieuwe vreugdekreet…

⊗ 7 augustus: ‘WAP’ – Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Dé zomerhit van 2020: deze knalschijf boordevol pikante dubbelzinnigheden – “Macaroni in a pot”, “Not a garden snake, I need a king cobra” – en in your face-vocabulaire bezorgden anno 2020 geen enkele sterveling nog rode kaakjes, maar betekende desalniettemin een mijlpaal in de mainstream hiphop. De complexloze monsterhit sloeg het beeld van de brave vrouw aan de haard met een aanstekelijk genoegen aan diggelen (“I don’t cook, I don’t clean”).

Niets ordinaire straatpraat: de single werd door de wereld in de armen gesloten als een ode aan de seksuele emancipatie van de vrouwelijke medemens. Zo kreeg ‘WAP’ de prijs van ‘meest gegoogelde songtekst van 2020’. Nooit eerder namen zoveel aardlingen – jong en oud, van Zuid-Korea tot de Antillen – onbeschroomd en met zoveel gemak woorden als “wet-ass pussy”, “dick” en “whores” in de mond. Het leek wel of de laatste taboes doorbroken werden. Of zoals een Vlaamse krant kopte: “Eindelijk mogen vrouwen openlijk over hun vaginale afscheiding praten”. Van het nieuwe normaal gesproken.

⊗ 26 augustus: Tenet

De jongste blockbuster van regisseur Christopher Nolan was één van de weinige grote Hollywoodproducties die in dit coronajaar op het witte doek verschenen – na ontelbare keren uitstel. De actiethriller – een visueel huzarenstukje – met Robert Pattinson kreeg de kritiek ‘te complex’ te zijn en kon de financiële verwachtingen niet waarmaken. De grote boosdoener? Het virus.

⊗ 23 oktober: The Queen’s Gambit

De Netflix-reeks over het schaakwonder Beth Harmon bleek een ware kijksensatie: na één maand werd de serie 62 miljoen keer bekeken, waarmee het zich tot best bekeken miniserie ooit kroonde op Netflix. Het boek waarop de reeks gebaseerd is, kwam 37 jaar na de release binnen in de bestsellerlijst van de Amerikaanse krant The New York Times. De reeks ontketende een ware schaakrage bij ons: producenten konden de vraag naar schaakborden niet meer bijhouden.

⊗ 30 oktober: ‘Positions’ – Ariana Grande

Het zesde album van Ariana Grande werd minder hoog ingeschat dan voorganger ‘thank u, next’, waarmee de popster zich definitief bij het kransje ‘idolen van de doorsnee hippe millennial’ schaarde – je weet wel, het slag dat vroeger op posterformaat in de Joepie verscheen. Met het – volgens haar eigen fans – subtiele eerbetoon aan haar in 2018 overleden ex-vriendje Mac Miller kwam Ariana Grande in het reine met haar verleden en fabriceerde ze een flirterig, geestig album dat met titeltrack ‘Positions’ één van de singles van het jaar bevatte.

⊗ 6 november: The Masked Singer

De kans is groot dat jij één van de 2,1 miljoen kijkers bent die naar de finale van ‘The Masked Singer’ op VTM gekeken heeft. De aflevering was met 2.048.800 kijkers het tweede best bekeken VTM-programma ooit. De show – een internationale hit die uit Zuid-Korea kwam aanwaaien – bestond uit acht bekende Vlamingen die zich in kostuums hesen om liedjes te zingen. Een panel in de studio en de kijker thuis moesten daarbij raden welke BV’s achter de pakken schuilgingen. De finale werd gewonnen door Sandra Kim.

⊗ 11 december: ‘Evermore’ – Taylor Swift

Muziek verzacht de zeden, moet Taylor Swift gedacht hebben. Amper een half jaar na ‘Folklore’ dropte het popidool haar negende langspeler, die volgens critici niet moest onderdoen voor zijn veelgeprezen voorganger. Swift trakteerde haar fans op troost en vreugd in lockdowntijden: een tweede lichtpunt in de lange nacht die 2020 was.

Quentin Soenens