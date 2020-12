Vlaamse regering trekt bijna 9 miljoen euro uit voor stadsvernieuwingsprojecten in 7 steden

De Vlaamse regering trekt bijna 9 miljoen euro uit voor stadsvernieuwingsprojecten in Leuven, Brugge, Mechelen, Gent, Antwerpen, Eeklo en Genk. Dat maakt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bekend.

“Deze Vlaamse regering investeert massaal in stadsvernieuwingsprojecten, want de stad is het hart van onze samenleving”, zegt Somers. “Het is de plek waar mensen wonen, werken, tot rust komen, en elkaar ontmoeten.”

De projecten die nu ondersteund worden door de Vlaamse regering werden door een onafhankelijke jury geselecteerd. Het gaat om 7,4 miljoen euro voor drie projectsubsidies en 1,4 miljoen euro voor vier thematische subsidies.

Kaart van digitalisering trekken

“De drie projecten zetten Vlaanderen echt op de kaart”, aldus Somers. “De stad Antwerpen wordt ondersteund met 2,6 miljoen euro voor de herinrichting van de Stuivenbergsite. Eeklo kan rekenen op 2,8 miljoen euro om de omgeving van de Paterskerk aan te pakken, en Genk ontvangt iets meer dan 2 miljoen euro om de Stiemervallei op te waarderen.”

Thematische projecten geven steden dan weer de kans om projecten te ontwikkelen rond een bepaald thema. Somers koos dit jaar voor digitalisering. Brugge ontvangt 380.000 euro voor de ontwikkeling van een webapplicatie om de leegstand in het kernwinkelgebied te lijf te gaan. Gent krijgt 218.000 euro om data in te zetten voor een slimme en efficiënte pakjeslogistiek. Mechelen wordt ondersteund met 500.000 euro om 120 land- en tuinbouwers inzicht te geven in de waterhuishouding. Leuven ontvangt dan weer 345.000 euro om in kaart te brengen welke lokale bedrijvigheid nodig is om een gezonde mix van hoog-, midden-, en laaggeschoolde werkgelegenheid te verzekeren.