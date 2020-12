In Florida staat deze slangensoort binnenkort misschien op het menu

In Florida kun je misschien binnenkort een python bestellen als je uit eten bent. Kenners zeggen zelfs dat de slangen heerlijk smaken als je ze goed bereidt. Wetenschappers onderzoeken of het veilig is om de slangen te eten.

Pythons zijn in de Amerikaanse staat Florida een groot probleem. Er zijn er veel te veel van en ze vormen een bedreiging voor andere dieren. De staat stimuleert mensen daarom al langere tijd om op te de slangen te jagen. Als het eten van de dieren daadwerkelijk veilig is, kan dat als een extra stimulans werken, is de gedachte.

De niet-giftige wurgslang, die wel vijf tot zes meter lang kan worden, kwam oorspronkelijk niet voor in de Everglades, het gebied waar de python vandaag de dag veel overlast veroorzaakt. Begin jaren tachtig werd de slang daar in het wild losgelaten, vermoedelijk door mensen die ze als huisdier hielden. Sindsdien vormt de slang een groot bedreiging voor de natuur in Florida. Ze eten kleine knaagdieren zoals konijnen, opossums en wasberen. Van die dieren is nog maar 3 procent over.

Kwik

Om het python-probleem om te lossen, onderzoekt het ministerie van Volksgezondheid in Florida nu of de slang veilig is om te eten. Daar bestaat nog veel twijfel over omdat de slang een hoge concentratie kwik in zich zou hebben, een metaalsoort die veel voorkomt in de Everglades. Onderzocht wordt of de hoeveelheid binnen de normen blijft.

Als dat zo is, dan kun je binnenkort misschien wel pythonvlees of pythoneieren bestellen in restaurants in Florida. En volgens kenners is het heerlijk. Donna Kalil, één van de pythonjagers, heeft zelf al meerdere pythons gegeten. Kalil doet eerst een kwik-test. Als deze goed uitpakt, maakt ze er verschillenden gerechten van zoals gedroogd pythonvlees (Python Jerky) of koekjes met pythoneieren.